P2B: Ophain l’emporte 0-5 au Ronvau et rejoint la deuxième place du classement

Remise lors de la première journée de championnat pour cause d’un éclairage défaillant à Chaumont, la rencontre entre Ronvau et Ophain s’est disputée ce mercredi soir. Ophain s’est imposé 0-5 avec des réalisations de Thiry (2), Crauwels, Druet et Baldé pour les visiteurs. "On a bien maîtrisé notre sujet", apprécie Romuald Lecocq dont l’équipe rejoint Etterbeek et Saintes à la deuxième place du classement, à un point de Braine B.