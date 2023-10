Ligue A: Iwan Verelst nouveau T2 de Guibertin

La même vision que Wannes Rosiers

L’ancien passeur de l’équipe ne s’engage pas en terrain inconnu. "Je connais bien Wannes Rosiers, l’entraîneur de l’équipe. J’ai joué avec lui à Roulers. J’ai souvent discuté volley-ball avec lui. Nous avons la même vision du volley-ball. Je sais ce qu’il veut."

Iwan Verelst ne pourra pas prendre place sur le banc dans un premier temps. "J’ai une carte de coach de niveau C. Je l’ai obtenue il y a une quinzaine d’années. Elle n’est pas suffisante pour la Ligue A. Je ne pourrai pas être sur le banc lors des matchs. Je vais maintenant faire tout pour accélérer ma formation mais je dois voir ce que cela implique et quand c’est possible. Pour l’instant, le deal est que j’entraîne le mercredi. On verra si je peux obtenir une carte de coach provisoire après m’être inscrit au cours."

À 36 ans, c’est une nouvelle carrière qui s’ouvre à lui.