Le tour des clubs du BW en P1-P2 Dames

Premier revers infligé à Auderghem (1-2). "On a bien réagi dans les phases importantes et on a fait la différence tactiquement sur la fin pour compenser la difficulté physique, analyse Jamel Dennoune (T1). Il ne faudra pas prendre Wavre Limal à la légère car elles essaient de jouer au foot."

Wavre Limal

Seconde victoire de rang (2-0) contre Boitsfort. "Même registre, à savoir qu’on rate beaucoup d’occasions, surtout en première mi-temps, mais le jeu proposé était intéressant, résume Mohamed Riani (T1). Walhain sera un gros morceau sur un terrain compliqué qui ne facilitera pas notre jeu."

Jodoigne

13 goals marqués face à Etterbeek. "On a été concentré du début à la fin en appliquant les consignes, on a pratiqué un beau football et marqué pas mal de buts, apprécie Gilles Marko (T1). Boitsfort n’est jamais un déplacement facile mais on ira là-bas pour gagner et rester invaincu."

Lasne Ohain

0-1 à Ixelles grâce à un corner dévié dans son goal par la gardienne. "On s’est compliqué la tâche en ratant trois grosses occasions au début et on est finalement content avec les trois points sur ce petit coup du sort, résume Olivier Minsart (T1). On aura une revanche à prendre contre l’Union."

Provinciale 2

Ronvau

Partage (1-1) contre Lasne Ohain. "C’était du 50-50 en première mi-temps mais on en sort à 0-1, puis on a mérité l’égalisation en étant un peu au-dessus, et on a même un poteau à la fin, raconte Guillaume Lengelé (T1). Beauvechain n’est pas loin au classement, ce sera un match intéressant."

Lasne Ohain B

Deux points perdus à Ronvau. "On a fait tout ce qu’il fallait faire pour gagner sauf qu’on n’a pas marqué le deuxième but, et on a commis une erreur sur le deuxième ballon qui amène le 1-1, détaille Paulo Guimaraes (T1). Le BX est milieu de tableau mais sera à prendre très au sérieux."

Beauvechain

Victoire 0-2 à Uccle. "On doit finir ce match après vingt-cinq minutes face à une équipe agressive (Manfroid est sortie blessée) mais on a repris la seconde période avec de bonnes intentions, note Grégory Collée (T1). Là, on attaque Ronvau qui est bien en place et n’a pas encore perdu."

Jodoigne B

La mauvaise passe s’est confirmée contre Maccabi (2-3) avant d’aller chez les Lion’s. "On espère que ça va passer au plus vite, indique Pierre Haerlingen (T1). On a pourtant bien commencé le match puis elles en marquent trois parce qu’on baisse trop vite les bras à tous les niveaux."

Nivelles

L’équipe sera bye ce week-end. "On a joué avec le cœur contre les Lion’s mais il y avait trop de déchets dans la circulation en raison des absentes de dernière minute, et l’adversaire mérite sa victoire car il a été plus présent physiquement et techniquement", lance Rudy Dechamps (T1).