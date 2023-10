Le tour des clubs de P1 en BW

Les Vert et Blanc sortent d’un intéressant 4/6 et la réception du BX Brussels se présente plutôt bien. "On reste sur une bonne dynamique et l’objectif est de poursuivre sur cette belle lancée en prenant un maximum de points à la maison. On sait que tous les matchs seront compliqués mais la confiance est bien présente", explique le T2 Jonathan Vanonckelen.

Charlier est incertain alors que Voets est de retour.

Stade Everois – Lasne-Ohain

En match de retard de la deuxième journée de championnat, les Lasnois se déplacent ce mercredi soir du côté d’Evere. Comme elles sont à égalité au classement avec 8 points, il s’agit là d’un match relativement important. "C’est l’hécatombe au niveau du noyau car nous avons nos blessés de longue date et Robin Demeur s’est lui aussi blessé ce week-end. Bouhoulle et Goffart ne seront pas non plus disponibles mercredi soir. Ce sera l’occasion de voir d’autres jeunes à l’œuvre", commente Christophe Collaerts (T1).

Ce week-end, Lasne-Ohain recevra Ixelles.

Genappe – Grez

Les hommes de Julien Darquenne sont deuxièmes au classement général et espèrent poursuivre sur leur belle lancée. "Il faut se méfier grandement de cette formation de Grez qui défend bien et qui viendra pour prendre des points. Nous ne prenons pas ce match à la légère car malgré leurs résultats, il y a de la qualité chez eux", raconte le T1 genappien.

Du côté de Grez, il va falloir se remobiliser après la déroute à la maison face au BX Brussels. "Genappe est un gros morceau mais on ne regarde que dans notre assiette. Les solutions doivent venir de chez nous et on se battra jusqu’au bout", commente le T2 Volkan Yilmaz.

Nseth Berchem – Tubize-Braine B

Match importantissime pour les Fusionnés ce dimanche après-midi. Avec trois petits points au compteur, la réception d’un Berchem qui possède un point de moins semble déjà s’apparenter à un match couperet. "Il nous faut les trois points absolument !, martèle le T1 Didider Bargibant. Je suis conscient de la difficulté de la situation mais je suis convaincu que le déclic va bientôt se produire. Nous allons de toute façon continuer à bosser de la même façon mais en tentant de limiter les erreurs individuelles."