La confiance reste de mise chez Olivier Langendries concernant Tubize-Braine B

Ce manque d’expérience semble s’être fait ressentir durant ces dernières semaines qui ont été un peu plus compliquées. "La différence s’est faite dans la gestion de certains moments où notre inexpérience nous a fait défaut, explique-t-il. Car si vous regardez les scores, on perd à chaque fois de très peu, hormis ce week-end."

L’objectif de la RUTB B est avant tout basé sur la formation: "On veut vraiment habituer nos jeunes au football adulte et amener, à terme, les meilleurs avec la D2. On a déjà prouvé avec des jeunes comme Lorenzo Butera que c’était possible et on a envie que d’autres puissent aussi y arriver."

Une coopération avec la D2

Les équipes A et B travaillent d’ailleurs main dans la main. Une coopération existe d’ailleurs aussi bien pendant la semaine que pendant le week-end entre les deux noyaux. "Il y a des éléments de la P1 qui vont s’entraîner avec la D2 pour s’aguerrir davantage. Cela permet aussi de voir qui peut, à terme, évoluer à ce niveau-là."

Les hommes de Didier Bargibant, le coach de la RUTB B, auront donc la mission de redresser la barre durant les prochaines semaines. Dès ce week-end, ils auront une belle opportunité d’engranger des points face à Berchem qui, avec deux points pris (mais deux matchs en moins), se trouve juste en dessous des Brabançons. "C’est une belle occasion effectivement de prendre les trois points. J’y crois personnellement, car le groupe reste très motivé et à envie de s’en sortir."

Le championnat est encore long et Olivier Langendries ne veut de toute façon pas imaginer une descente à l’issue de la trentième journée. "Sans dénigrer la deuxième provinciale, c’est quand même bien moins fort que l’élite. C’est désormais à nos joueurs de prendre du galon et à continuer de progresser pour faire le nécessaire pour se sauver lors de cet exercice", conclut-il.