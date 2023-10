Jérôme Borremans, Monsieur 250 buts, tire sa révérence

De l’arthrose dans le genou

Une carrière bien remplie à laquelle il doit mettre un terme après des années d’acharnement. "Lors de mes débuts en équipe première à Sartois, on m’a diagnostiqué de l’arthrose dans le genou en raison d’une malformation de naissance. Par orgueil, j’ai décidé d’aller au devant et de continuer parce que le foot est ma vie depuis trente ans, confie-t-il avec émotion. Mais au fil des ans, cette douleur était de plus en plus forte. Il y a un mois, je suis monté au jeu en fin de match contre Jandrain mais je crevais de mal après deux minutes et j’ai dû me rendre à l’évidence."

Les nombreux messages qui lui sont adressés sur les réseaux sociaux évoquent un gars au grand cœur même si personne n’oubliera son caractère explosif. "J’ai toujours cultivé ce paradoxe à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec un tempérament impulsif sur le terrain que je n’arrivais pas à canaliser. Heureusement, ça n’empêchait pas mes qualités de buteur de ressortir, notamment grâce à ma vitesse et à un bon pied gauche. Petit, déjà, mon grand-père me donnait 100 balles quand je marquais. Il a dû vite revoir ses plans pour éviter que son portefeuille soit vide !"

Il a refusé la nationale à Walhain

Le football lui aura apporté beaucoup de rencontres et de joie mais aussi quelques regrets. "Le Wallonia Walhain de Francis Sprimont est venu sonner à ma porte plusieurs fois avec un contrat qui m’attendait. J’avais entre 18 et 20 ans mais je ne conduisais pas et je ne voulais pas dépendre de quelqu’un. La chance est passée et je n’ai jamais su ce que j’aurais pu faire à l’échelon national. L’autre gros manque est de ne pas avoir décroché de titre ni une montée ou disputer un tour final."

Il va continuer à jouer au mini-foot

Le Villersois de 37 ans, qui est aussi employé communal à Villers-la-Ville, continuera à jouer au mini-foot, en P4, avec Acacia Mellery. Et après ? "Je vais prendre un peu de recul car le foot était l’antidote par rapport à des épreuves de ma vie, c’est pour ça que je n’ai pas lâché, et la plaie va mettre longtemps à se refermer. Le coaching pourrait me plaire mais il faudrait que je sois un peu plus calme", termine-t-il avec une note d’humour.