Et dire que les Lionnes ne devaient pas être là…

L’équipe a vite trouvé ses marques dans cette série qu’elle découvre. "Si on savait à quoi s’attendre en P3, je suis un peu surprise car le niveau P2 me semble plus faible que ce qu’on pensait. On a conservé plus ou moins la moitié de l’équipe de l’année passée car pas mal de filles sont parties et d’autres comme Comblez, De Clercq (Tubize) et Krami (Maccabi) sont arrivées. Mais ce qui nous satisfait le plus, c’est qu’on a été repêché (après la seconde place en P3, NDLR), on n’aurait pas dû être là et on occupe la première place. C’est un bon message à passer envers les autres clubs car on peut réussir quelque chose de très bien cette année."

À l’image de la victoire de dimanche dernier à Nivelles (3-6). "Même si c’est dur de mettre beaucoup d’intensité dans ce genre de match facile, ce qui nous a un peu embêtés en première mi-temps, on a encore passé une étape au niveau tactique et technique avec un football fluide, des automatismes et un jeu en triangle. On a encore un problème de finition, sinon le score aurait été plus élevé, et on encaisse sur deux corners et une erreur individuelle."

Ce week-end, place à la visite de Jodoigne B. "On ne connaît pas trop cette équipe qui tourne moins bien pour l’instant mais les scores ne reflètent pas toujours ce qui se passe sur le terrain", prévient l’ancienne joueuse d’Irlande Auderghem (P1) qui dispute sa troisième saison à Waterloo et qui terminera bientôt ses études de kiné.