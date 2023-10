De OHL au Stéphanois B, le parcours atypique de Berguellou: "Je me sens bien même si cela ne reste que la P3"

Malheureusement, le produit offensif n’a pas pu s’exprimer comme il le souhaitait. "J’ai été embêté par de nombreuses blessures dont une à la cheville qui m’a tenu écarté pendant de longs mois des terrains. Je n’ai donc pas prolongé l’aventure dans le Hainaut."

Ce n’était d’ailleurs pas prévu dans les plans de l’habitant d’Hamme-Mille de rejoindre, cette saison, les Vert et Blanc. "Je connaissais quelques joueurs qui jouent au Stéphanois. Ils m’ont convaincu de reprendre le foot et j’ai donc fait un test fin août pour rejoindre le club qui s’est avéré positif."

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 20 ans a vite retrouvé ses marques avec quatre buts inscrits depuis le début de championnat: "Je me sens bien même si cela ne reste que la P3. Je reprends mes sensations petit à petit et je retrouve du plaisir sur le terrain."

Stéphanois B, avec un bilan de 10/18 et une sixième place, fait un bon début de championnat avec notamment une victoire significative à Stockel B, l’une des grosses cylindrées de la série. "On a vraiment une bonne équipe avec pleins de jeunes joueurs, explique-t-il. On a, selon moi, des arguments pour jouer le titre cette année."

Les prochaines semaines devraient d’ailleurs en dire un plus sur le potentiel des hommes de Grégory Garcia Duro puisque le programme va progressivement se corser: "Cela reste plus stimulant d’affronter de bonnes équipes où il y a de l’opposition. Je vais essayer d’apporter le plus possible collectivement."

Individuellement, Bilal Berguellou s’est par contre déjà fixé un objectif: "J’aimerais rejoindre la P2 le plus vite possible. On a d’ailleurs convenu, avec les différents staffs, que je pourrais rejoindre le noyau A si je retrouvais mon niveau. À plus long terme, mon objectif est bien sûr de retrouver un niveau similaire à celui où j’étais avant mes nombreuses blessures."