Cédric Verté, le T1 de Walhain (P2B) est conseiller provincial

Le temps de se remettre de sa blessure, il revient à Rixensart en équipe première. Il vit la montée de P3 en P2 puis prend son sac pour Chaumont et La Hulpe avec, entre les deux, un nouveau retour à Rixensart. "À 33 ans, j’ai décidé d’arrêter de jouer, mais j’ai vite senti qu’il me manquait quelque chose."

Il enfile alors le brassard rouge. "J’ai repris une équipe de jeunes à Rixensart et cela m’a plu. C’est là que j’ai pris goût au métier d’entraîneur."

Après avoir fait le tour au niveau des équipes d’âge, il s’offre une première expérience en équipe première à la Hulpe avec Jepp Sheta puis Michel Desmecht avant de reprendre Rixensart avec Gaël Vanderbrugge. "Il est le parrain de mon fils, moi de sa grande fille."

Les deux amis vivent la montée de P3 en P2 avant de quitter le club pour des divergences de vue. Et puis l’opportunité de reprendre Walhain s’est présentée. À 48 ans, Cédric ne pouvait pas laisser passer sa chance. "Walhain est un club qui compte dans la province. Difficile de dire non. Mon beau-fils Maxime Meys y jouait et le challenge était beau."

La suite, on la connaît, avec une équipe de Walhain bien dans ses godasses en P2. "Je suis agréablement surpris de ce qui se passe ici. Le club a conservé une structure de club de nationale et j’avais besoin de ça. Guy Vander Straeten est toujours là et les dirigeants ont effectué un travail remarquable dans les transferts. Il ne restait que cinq joueurs de la saison dernière et tout reconstruire pour un montant n’était pas évident."

Et pourtant, le FC Walhain est présent au rendez-vous. Son entraîneur et son staff n’y sont pas étrangers.

Ses pronostics

Ronvau – Etterbeek2

Rixensart – SaintesX

Lasne-Ohain B – Wavre-Limal2

Chastre – Braine B2

Ophain – Villers1

Clabecq – Walhain2

La Hulpe – Stéphanois1

Woluwe – ES BraineX

La semaine dernière, Sam Ballieux (Limal) a réalisé un score de 4/8.