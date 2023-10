Un calendrier plus aisé arrive pour Waterloo qui veut lancer sa saison en P1

Alors qu’il vient de récupérer Meryl Demeur et qu’Aurélia Faranna est toujours blessée, le coach Vincent Mariën espérait un autre démarrage et s’était fixé des attentes au vu de la fin de saison dernière. Depuis l’Open Day organisé par son club à la salle du Centre début septembre, Waterloo a récolté un forfait et deux défaites lourdes dans les chiffres avec -29 face au BCGL et -25 à Auderghem. "Mon groupe est sympa, très chouette. L’ambiance est positive avec des filles qui se voient sur et en dehors du parquet. Je dois pour ma part apprendre à être plus patient. Les choses avancent, on progresse mais ça ne va pas aussi vite que je le souhaite. La mise en place de tout prend du temps", confesse le coach dont l’équipe tire parfois un peu la langue face à l’intensité adverse. "Contrairement à des clubs qui ont un réservoir jeunes comme Ottignies ou Ganshoren, on ne peut compter sur une filière de jeunes filles dans le club. J’ai quelques filles à 30-35 ans et parfois quand on est soumis à beaucoup d’intensité, c’est difficile de suivre le rythme adverse. On est parfois fatigué." Comme lors de ce déplacement au RBC Auderghem où le RWB ne marqua qu’un seul point lors du troisième quart temps.

Sans compter que l’adversité justement s’est solidement renforcée cette saison en P1 Dames. "Genappe Lothier jouera le Top 3 avec certitude. Le Canter Schaerbeek descend de R2 et est également fort. Ganshoren peut compter sur un vivier jeunes intéressant et Ottignies mise sur un mix entre des jeunes et des filles expérimentées. Ces équipes joueront le top du classement. Nous essayerons de nous sauver", conclut Vincent Mariën.