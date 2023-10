Seulement 136 participants au départ du jogging d’Ottignies

La course de 5,7 kilomètres a été dominée par Julien Saremans qui a terminé en 22'13''. "J’habite Namur mais je kote à Louvain-la-Neuve. Ici, c’est mon deuxième chez moi", indique-t-il. Ancien cycliste, il s’est mis à la course à pied en mai dernier. "J’ai débuté sur la petite distance au jogging du Challenge du Brabant wallon à Wavre. J’avais terminé sixième sur les 6 kilomètres. Je ne m’attendais pas à gagner ici. J’ai plus l’habitude d’être dans le Top 20."

Il finit avec près de neuf minutes d’avance sur un duo composé de Laurent Beaudouin et de son fils Theo: "On ne fait pas souvent de jogging. On l’a fait ici parce que nous sommes voisins", signale le papa.

Le Stéphanois Baptiste Weitkunat a gagné l’épreuve des 10,6 km, en 38'12''. "C’est ma première victoire à Ottignies. J’avais gagné sur la manche de Mont-Saint-Guibert du Challenge du BW. Nous sommes partis avec mon pote Alexandre Heuninck (deuxième). On s’est relayé jusqu’aux 500 derniers mètres. La victoire s’est jouée dans les derniers hectomètres, signale Baptiste Weitkunat. La course n’était pas facile avec des chemins de terre et quelques pavés. Il y avait beaucoup de faux plats qui nécessitaient constamment de se relancer."