P2B : Ronvau reçoit Ophain mercredi soir avant un week-end qui s’annonce indécis + les étoiles et buteurs

Steens reste indisponible alors que Kourtidis est sur la touche pour deux semaines.

Le tour des équipes en P2B

Rixensart

La réception de Saintes, "une grosse équipe qui a des prétentions et qui joue la montée, se présente bien, annonce Karim Boutzamat. On reste sur un bon match contre une belle équipe de La Hulpe et on jouera sans pression dimanche en les laissant faire le jeu."

Lasne-Ohain B

L’équipe est au pied du mur. "Hormis Ophain, nous avons rencontré toutes les grosses équipes de la série et on aborde maintenant une série de matches capitaux, prévient Gilles Stephany. On y verra plus clair dans deux mois. On reçoit maintenant Limal, je sens le groupe concerné, en espérant plus de régularité dans nos prestations."

Saintes

Un déplacement compliqué s’annonce à Rixensart. "Il ne faudra surtout pas les prendre à la légère, prévient Dorian Nizot. Ils réalisent des résultats intéressants, leur terrain n’est pas facile, mais on doit confirmer le beau résultat du dernier week-end." Aarab et Baras restent indisponibles.

Chastre

La première victoire se fait attendre. "Elle ferait le plus grand bien et on ne passe à chaque fois pas très loin, constate Hassan Riani. Il nous manque juste un peu de réussite. On reçoit maintenant une très belle équipe de Braine B qui réalise de bonnes choses chaque saison. Ce sera compliqué, mais on ne partira pas battus d’avance." Kano et Conti sont suspendus.

Wavre-Limal

La première victoire obtenue devant Clabecq est à confirmer à Lasne-Ohain B. "À nous de ne pas les lancer dans le championnat, espère Sam Ballieux. On reste sur une belle victoire, mais il ne faut pas s’enflammer, car le bilan comptable de 4/18 reste négatif. Il faudra y mettre de l’envie."

Braine B

Le leader poursuit son petit bonhomme de chemin. "Le club espère au minimum le tour final et monter s’il y a moyen, mais la route est encore longue et nous n’avons pas encore rencontré les favoris, prévient Alain Campion. On verra à la fin du premier tour. On se rend maintenant à Chastre, un match à prendre au sérieux chez une équipe qui a besoin de points."

ES Braine

Le déplacement à Woluwe "s’annonce bien si on montre le même visage que le week-end dernier. Mais si les gars affichent la même envie qu’au Ronvau, il ne sert à rien de se déplacer, résume Michaël Ghion. Il faudrait confirmer notre bonne dernière prestation."

Stéphanois

Un déplacement à la Hulpe "n’est jamais facile, prévient Thomas Troupeau. On doit continuer à travailler pour gommer les erreurs du match précédent et retrouver notre jeu vers l’avant."

Clabecq

"J’ai une bonne petite équipe qui doit encore grandir, car la régularité se paie cash. Quand on joue contre les équipes à notre portée, il faut savoir y mettre la même intensité que contre les gros calibres de la série. La P2 n’est pas à sous-estimer et cela fait partie de l’apprentissage. On reçoit Walhain qui est aussi montant et qui réalise des résultats corrects. Il s’agira d’afficher un meilleur visage que le week-end dernier", espère Pietro Di Sciacca.

Etterbeek

Un déplacement au Ronvau est programmé samedi soir. "Ils en ont mis 7 puis viennent d’en prendre 7. Nous, on en a mis 6 et j’espère qu’on en a gardé pour samedi. On sera attendus là-bas", lance Luigi Fior.

Walhain

"On se rend à Clabecq où il n’est jamais facile d’aller jouer, car ils sont costauds sur leurs terres, prévient Cédric Verté. Un nouveau match compliqué s’annonce, mais on est en confiance après la belle victoire devant Stéphanois."

Van Stalle est suspendu.

Les étoiles et buteurs en P2B

Les étoiles

Ce week-end

Il n’y a pas eu d’étoiles distribuées au Ronvau.

3 étoiles :Dos Santos (Ophain), Defrenne L. (Rixensart), El Bakkali (Saintes), Kano (Chastre), Sylla (Braine B), Prevot (Stéphanois), Van Den Berg (Limal), Grymonpré (Clabecq), Meys (Walhain), Nachtergaele (Villers), Loots (Lasne-Ohain B), Teixeira (ES Braine), Mpembe (Etterbeek), Bangura (La Hulpe).

2 étoiles : Druet (Ophain), Boutzamat (Rixensart), Chaudoir (Saintes), Faidherbe (Chastre), Mayele (Braine B), Dechamps (Stéphanois), Schildermans (Limal), François (Clabecq), Vandeplas (Walhain), De Bever (Villers), Grazys (Lasne-Ohain B), Wittebole (ES Braine), Dano (Etterbeek), Lambert (La Hulpe).

1 étoile :Crauwels (Ophain), Marchant (Rixensart), Agostinacchio (Saintes), Amato (Chastre), Pedroso (Braine B), Basile (Stéphanois), Fabry (Limal), Di Sciacca (Clabecq), Brumagne (Walhain), Bruno (Villers), Delfosse A. (Lasne-Ohain B), Lombardo (ES Braine), Haidara (Etterbeek), Boulkhrif (La Hulpe).

Le classement

Les buteurs

7 buts :Akono (ES Brainoise).

6 buts :Carlier (Braine B).

5 buts : Sylla (Braine B), Schumacker (Ronvau A), Es-Sadiki (Saintes), Bruno (Villers-la-Ville A).

Le classement complet des buteurs sur le site www.lavenir.net