P2B: De solides retrouvailles attendent Michaël Colla et Villers à Ophain

Heureusement pour le robuste défenseur, il n’en sera rien. "J’ai tout de même joué treize ans à Ophain et je suis content de retourner à la maison."

Il ne fera sans doute pas la bise à Romuald Lecocq en arrivant, "car on s’est quittés sur des divergences d’opinion", mais pour le reste, il ne garde que de bons souvenirs de son séjour à Ophain. "J’ai tout connu là-bas: deux présidents, des montées, une descente, une finale de Coupe de Brabant… Que de bons moments et j’y retourne avec plaisir. Je vais aussi retrouver pas mal d’anciens coéquipiers. Dommage que cela se soit mal passé en fin de saison dernière (NDLR: il aurait dû devenir le T2 de Romuald Lecocq), mais il valait mieux que ça arrive à ce moment-là qu’au milieu de cette saison."

À 37 ans, il avait décidé de ranger ses crampons. "Cela fait quatre ans que je dis que c’est ma dernière saison. J’étais bien décidé à franchir le pas la saison dernière, mais comme la saison fut compliquée, ma femme a insisté pour que je ne termine pas là-dessus et que je rejoue encore une saison."

"J’ai passé mes cinq plus belles saisons à Ophain avec Frédéric Balan"

Son choix s’est porté sur Villers et il ne le regrette pas. "Ophain et Villers sont comparables, car il s’agit de deux clubs familiaux. J’ai été très bien accueilli à Villers, content de retrouver Frédéric Balan avec qui j’ai passé mes cinq plus belles saisons à Ophain. Je savais comment il fonctionnait. Et puis avoir la possibilité de jouer sur synthétique et dans de bonnes conditions était aussi important. Je ne regrette certainement pas mon choix, mais cette fois, et c’est bien décidé, c’est ma dernière saison. Place aux jeunes."

Inutile de dire que disputer un bon et dernier championnat avec Villers est plus qu’un souhait avant de ranger son sac. "Je pense que notre saison est maintenant bien lancée. On était sur un nuage après le bon parcours en Coupe de Belgique et le groupe s’est sans doute senti trop beau et trop fort au moment de débuter le championnat face à plusieurs équipes qui montaient de P3. Cela nous a porté préjudice, on a pris des petites tartes, mais tout est rentré dans l’ordre. Villers s’est trouvé un fil conducteur et se retrouver maintenant dans le Top 5 après les déboires que l’on a connus est très encourageant pour la suite. Je suis convaincu que Villers peut faire une bonne saison et embêter les meilleurs. Quant au Top 3, on le laisse à Etterbeek, Ophain et Saintes."

Ophain ? "Je ne suis pas étonné par leur bon début de saison. Romu a mis sur pied une équipe compétitive pour jouer quelque chose cette saison. Saintes a mis les bouchées doubles, mais avec les qualités présentes et le coaching, Ophain peut faire une grosse saison. Ils progressent chaque année et il faudra compter sur eux."

Les duels entre Ophain et Villers sont toujours indécis. "Cela risque encore de se jouer sur pas grand-chose, un exploit individuel. Maintenant, Ophain a un gros programme à gérer avec sept matches en un mois et c’est le bon moment pour nous y rendre. Et je suis content d’y retourner."

Butkovics et Niangbo sont de retour de suspension. Godfroid est suspendu, Serez et Pietrons sur la touche.