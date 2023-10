Arnaud Mengal entre dans le Top 100 mondial: "Je ne m’encombre pas l’esprit avec les JO pour l’instant"

Il a très vite remarqué que la forme était au rendez-vous. Avec, au final, une très belle deuxième place. "J’ai dû attendre la dernière course pour réaliser mon meilleur résultat", sourit un Arnaud Mengal très heureux de sa performance.

Il termine derrière le Portugais Vasco Vilaca. "Il est quatrième mondial et participe au World Series, les courses du premier niveau mondial. Comme il n’y a que six ou sept World Series, les meilleurs viennent parfois courir en Coupe du monde", précise Arnaud Mengal.

Cette deuxième place lui fait faire un bond important au classement mondial. "Je suis passé de la 130e place à la 93e place."

Cela devrait donc lui ouvrir des portes. "J’ai rentré ma demande pour obtenir un contrat Adeps. Pour y parvenir, il faut réaliser deux Top 12 en Coupe du monde. Je n’avais pas réalisé les critères l’année dernière. Cette année, j’ai rempli plusieurs critères. Jusqu’ici, je suis aidé financièrement par la fédération francophone qui intervient dans mes frais."

En relais aux JO de Paris

Arnaud Mengal ne pense pas (encore) aux Jeux olympiques de Paris en 2024. "La décision se prend fin mai 2024. La Belgique n’a que deux places. Pour l’instant Marten Van Riel et Jelle Geens ont réalisé des performances en World Series. Ils sont devant moi. Ils seront prioritaires à moins que je n’inverse la tendance. Par contre, en relais, je pourrais être de la partie puisqu’il y a d’office deux filles et deux garçons et une troisième place de réserviste, précise l’athlète de Braine-l’Alleud. Je ne m’encombre pas l’esprit avec cela pour l’instant."`

Il termine ses études en éducation physique à l’UCLouvain. "Il me reste mon mémoire à faire et des stages. Je vais commencer la semaine prochaine. Cela devrait ne pas être trop énergivore. Je devrais pouvoir m’entraîner correctement cet hiver en montant progressivement en volume et en intensité", lance-t-il encore.