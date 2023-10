Reagan Radke, la brillante lanceuse américaine des Phoenix de Mont-Saint-Guibert: "Laissez-moi revenir en Belgique"

"Une superbe joueuse et une incroyable personne", les avis sont unanimes du côté des Phoenix, le club guibertin de softball, concernant Reagan Radke. L’Américaine, venue de l’Illinois et de Chicago au début du mois d’avril, avait pour mission d’apporter son expérience du softball, une pratique sportive qui est bien plus développée Outre-Atlantique. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle a largement réussi à le faire, même si elle reste très modeste à ce sujet: "Je ne pense pas que je me sois fait un nom ici en Belgique ! Je voulais juste découvrir l’Europe et le softball ici. Je voulais contribuer à aider l’équipe et à faire connaître le softball qui est mon sport favori."