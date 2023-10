(25-22, 25-21, 25-21).

Les Chaumontois ont mené les premier échanges jusqu’à 18-22. "Nous avons eu une balle pour inscrire 18-23. Nous n’avons pas saisi cette chance suite à de bonnes défenses. Nivelles a repris la direction des opérations", indiquait Niels Kingma, le coach de Chaumont.

"À 18-22, j’ai changé de passeur, indiquait Youcef Aharrar, l’entraîneur de Nivelles. Nicolas Wassereau souffre toujours de la cheville. J’ai fait monter Florian Everaerts, qui s’était fait opérer du pouce. Nous avons pu stabiliser notre block pour faire douter les attaquants adverse en position quatre."

Les visités étaient ensuite lancés. "Nous avons réussi à nous adapter au système de jeu adverse. Sébastien Pascolo, Christophe Bienfait et Jente Crabbé ont fait la différence au filet", poursuivait Youcef Aharrar.

Nivelles a gagné les deuxième et troisième sets. "Nivelles a beaucoup d’atouts au filet. La réception de Nivelles a tenu. Dès lors, le danger venait de partout. Nous n’avons pas toujours su faire les bons choix pour les contrôler. On doit encore s’améliorer dans la lecture du jeu adverse et la compréhension détaillée des consignes", soulignait encore Niels Kingma.