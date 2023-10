Quarts temps: 12-17, 11-13, 18-12, 15-16.

BLC (3x3, 13/18 LF, 14 ftes): RONSE 3 (1x3), DUPONT 9, GHYSELINGS 6, VANCABEKE 9, HIGUET 17 (1x3), Marcelis 9 (1x3), Vandermuntert 1, Delheusy 2, Van Hirtum, Somers, Wilmus.

OTTIGNIES (6x3, 6/15 LF, 18 ftes): TYSIAK 16 (4x3), COLLING 5, VALENTIN 4, RONVAL 6 (2x3), Lecomte 14, Delvaulx 2, De Herdt 2, VANPEE 4, STEIMES 5.

Même s’il doit offrir un spaghetti à ses troupes (la conséquence de ce 5/5 aussi surprenant que mérité), le coach Thys a eu quelques sueurs froides samedi. "Je vais quand même leur rappeler qu’on est chanceux, qu’on l’emporte par le chas de l’aiguille. Braine-le-Château aurait mérité de l’emporter. On n’a pas assez shooté en première intention, on a été trop statique, parfois sans solution en bout de possession. Heureusement, on a pu compter sur un super Tysiak, un Steimes précieux et un Colling décisif."

Tel le piment du Tabasco, Colling est sorti de sa boîte pour donner une avance à quelques secondes du terme au Rebond (56-58). Le coach du BLC, Franck Stevens, analysait froidement la défaite: "On perd le match sur des petits détails. Sur cette action, on ne glisse pas bien au niveau de la rotation défensive. Sur la dernière possession, le système est bien appliqué en attaque mais on ne marque pas et sur notre rebond non plus. Comme les deux autres, ce revers me donne des regrets. Même avec une équipe déforcée, on devait faire un 5/5. On a fait une bonne saison l’année dernière mais on avait la pire défense de la série. J’ai insisté là-dessus en préparation. En championnat et sur ce match, on défend pas mal je trouve. On a vraiment des problèmes à la finition. J’ai hâte qu’on récupère nos scoreurs et que mon banc s’allonge."

Victoire du Speedy MSG au Linthout

En l’emportant 53-70 au Linthout, le Speedy Mont-Saint-Guibert a fait tourner son effectif (Soontjens 12, Vriamont T. 9, Piron 10, Vriamont G. 7, Litt 7, Delacharlerie 13, Tshiama 7, Verbrugghe 6, Gherairi) enregistre un troisième succès et s’est offert une bonne bouffée d’air. De quoi accueillir Braine-le-Château samedi prochain dans de bonnes conditions.

À cette occasion, le BBC pourrait retrouver Wilmus (qui a joué quelques minutes "sur une jambe" et attend les résultats de son IRM) et Neskens, dont le souci de santé touche à sa fin.