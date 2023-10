Le bronze pour la Chaumontoise Lauryne Van Laeken

La course s’est donc bien déroulée pour la Chaumontoise qui a pris un super départ avant de laisser filer la favorite. "Juline est actuellement un niveau au-dessus de tout le monde ! J’ai donc roulé dans la gestion, me battant avec Sylvia Dardenne pour la deuxième place. Malheureusement, dans le dernier tour, je me fais pousser par un garçon junior m’envoyant dans les rubalises… J’ai déraillé et ma chaîne s’est bloquée entre le cadre et le pédalier, contrainte à faire la moitié du parcours en courant pour rejoindre le poste mécanique. Cet incident me retire du podium général de la course, mais heureusement je garde ma troisième place élite."