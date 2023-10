Désillusion pour les Phoenix de Mont-Saint-Guibert qui voient le titre national leur échapper

La performance réalisée est tout simplement exceptionnelle puisque c’est la première équipe francophone à être arrivée en finale du championnat de Belgique féminin. Un exploit dû à une progression impressionnante et un esprit de groupe de qualité: "On a un groupe exceptionnel et qui a été super soudé. Les rencontres effectuées ont été fantastiques et c’est de bon augure pour la saison prochaine."

Un président très fier de son équipe

De son côté, Marc Valard, président des MSG Phoenix, était immensément fier de ses joueuses malgré le titre manqué de peu. "Je ne pensais absolument pas en début de saison qu’on serait là aujourd’hui, explique-t-il. Je suis absolument fier de ce qu’elles ont fait cette saison. C’est une petite déception de fin de saison qui ne doit pas venir ternir le magnifique chemin qu’elles ont accompli."

Dans un sport majoritairement composé d’équipes flamandes, le président était ravi que son club se soit fait un nom: "Je suis satisfait que nous avons pu tirer notre épingle du jeu cette année. On a pu donner un peu plus de visibilité à ce sport assez méconnu en Wallonie. Pour le club, cela va nous permettre d’encore plus nous développer et d’attirer de nouvelles recrues pour le futur."

Le futur justement s’annonce radieux pour les filles du Phoenix puisque la Coupe d’Europe sera au programme l’été prochain. "Ce sera un véritable défi car le niveau sera très élevé. Mais ce sera une expérience inoubliable pour cette équipe qui le mérite et qui est composée, en grande partie, de jeunes filles formées au club."