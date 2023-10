D3A ACFF: Les Jodoignois ont appris de leurs erreurs

Sur le banc pour débuter la partie contre son ancienne équipe de Ciney, l’inusable goleador jodoignois Laurent Dethier a pu participer aux vingt très bonnes dernières minutes disputées par ses couleurs. Libérés par le 2-1 signé Soulaymane Hassouan et le break réalisé par Loriano Mirabile, les Jodoignois auraient même pu alourdir le score grâce à deux belles possibilités d’un Dethier qui a apprécié la solide prestation des siens pour une victoire ô combien primordiale. "Même si nous ne sommes pas à notre place pour l’instant, on affrontait un adversaire direct et il fallait absolument remporter ce match. Après une première période trop timorée de notre part, c’était beaucoup mieux ensuite et nous nous sommes libérés. Cela donne un bon bol d’oxygène à l’équipe et nous allons pouvoir travailler sereinement cette semaine avant de nous déplacer pour un autre match important dimanche à Braine." Sur une dynamique très intéressante depuis trois semaines grâce à son 7/9, les Canaris pointent désormais à la 10e place au classement après un début de saison délicat. "Nous avons perdu de bêtes points en début de championnat à cause d’un petit manque d’expérience mais on sent que certains ont déjà emmagasiné de la bouteille et cela va mieux. Les erreurs ont été apprises et cela permet d’avancer dans la bonne direction."