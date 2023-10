D3A ACFF: La poisse pour le gardien du RCS Brainois Santos Pravos

Concernant le match, "je ne suis pas mécontent de ma prestation. Au niveau de l’équipe, ce fut un peu plus mitigé: on commet une erreur individuelle sur le but qu’on prend et on n’arrive pas à renverser la situation."

Les Jaune et Bleu sont dans le creux. "On sait comment vont les spirales et on commet trop d’erreurs pour l’instant mais on n’en fera pas tout le temps car on a un staff compétent et de bons jeunes encadrés par quelques joueurs d’expérience. Et si on a pu rivaliser avec le Crossing, on sait prendre des points contre n’importe quoi. Il faut juste trouver cette petite touche en plus pour gagner à nouveau. Rien n’est mal fait mais après quatre déceptions d’affilée, il est temps de remettre les choses en ordre afin de ne pas se retrouver dans une situation délicate comme la saison dernière. D’autant qu’on a un match important, ce dimanche, contre Jodoigne. Quant à moi, je serai en bord de terrain pour les encourager."

Travaillant chez Infrabel au niveau des trains, le résidant d’Hennuyères (Ittre) se sent bien au stade Gaston Reiff. "Je suis là par la faute d’Enzo Bellia (rires). Un jour, on mangeait ensemble au resto et il m’a dit que le club cherchait un gardien. J’avais envie de retoucher du ballon, de m’amuser, et je connaissais plusieurs joueurs. Henri Pensis m’a appelé, on a mis quelque chose en place et Braine était une belle occasion", indique le joueur de 32 ans passé par Tubize et le RWDM.