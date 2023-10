D3 ACFF: Après une semaine chahutée, le sportif a repris le dessus à Perwez

En attendant, Perwez a gagné et c’était là le principal. "On a battu une belle équipe de Belœil. Cela combinait bien de derrière, ils sont allés dans l’impact, mais nous aussi et on concède les deux goals les deux fois où l’on s’est relâché. Sinon, je trouve que nous avons disputé un bon match avec une bonne mentalité au sein du groupe."

Comme quoi, ce qui s’est passé en semaine n’a manifestement pas trop impacté les joueurs. "On sentait qu’il se passait quelque chose et on a appris jeudi le changement d’entraîneur. Bizarre que cela se passe à quelques jours d’un match très important et bizarre aussi car nous n’étions pas dans une situation délicate et périlleuse. Au contraire, nous étions prêts à disputer un bon match pour se relancer."

Comme ses coéquipiers, Mike a certainement son avis sur la question mais il n’en dira pas plus. "Chacun a sa fonction. Moi, cela se passe sur le terrain."

Et plutôt bien, lui qui est titulaire depuis le début de la saison et qui fait son taf au sein de la défense perwézienne. "Je suis content de mon début de saison mais surtout de celui de l’équipe. On a bien débuté le championnat, on a eu droit à des matches compliqués contre des grosses écuries de la série mais on n’a jamais été ridicules et on a toujours proposé du jeu. Pour une équipe qui monte de P1, le bilan actuel est positif et l’avenir s’annonce bien. Ce n’était pas évident vu le départ de nombreux cadres mais l’équipe a été bien remaniée, on possède des joueurs qui connaissent la D3 et Perwez a bien fait le pas entre la P1 et la D3."