D2 ACFF: Après un bon début de championnat, Tubize-Braine est en manque de réussite et cale

Une défaite qui comme la semaine passée s’est jouée sur des détails et des faits de jeu, qui avaient de quoi donner pas mal de regrets à Mohamed Bouhmidi, le coach des Blanc et Or. "On a vécu une partie très fermée, dans laquelle la victoire aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. J’ai analysé les images et nous aurions dû bénéficier d’un penalty flagrant en première mi-temps, suite à une faute de main. Puis vient le tournant du match en seconde période, où Mano Van Onsem frappe la latte et quelques instants plus tard, sur une transition, Warnant bénéficie d’un penalty qui nous prive d’un résultat positif."

Un manque de réussite constaté sur les deux dernières semaines qui est également à mettre en parallèle à un manque de créativité offensive, comme poursuivant Mohamed Bouhmidi. "Je pense que depuis deux semaines, on mange un peu notre pain noir. La pièce ne tombe pas de notre côté. Que ce soit contre Meux, ou ce dimanche à Warnant, on a le sentiment que quoiqu’on fasse, cela ne tournera pas pour nous, alors que dans le sens inverse tout réussi à nos adversaires. Tous ces petits détails qui ne tournent pas pour nous nous frustrent énormément."

Deux défaites qui finalement n’ont pas trop de conséquence au niveau du classement. Si Mons a en effet pris son envol avec son 21/21 et compte déjà neuf unités d’avance, la RUTB reste dans le peloton pour la seconde place, qui regroupe en un seul point pas moins de huit équipes. "Ce classement est le parfait reflet que la série est très compétitive et que tout le monde peut gagner chaque week-end. Je reteins simplement qu’avec un peu plus de réussite, et en étant raisonnable, nous aurions pu prendre quatre points sur les deux dernières semaines, ce qui nous aurait permis de nous isoler à la deuxième place." concluait le coach tubizien.