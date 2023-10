BRAINE-L’ALLEUD: Geoffrey Levêque (B2 – 4 victoires), Aaron Van Pee (B2 – 3 v.), Maxime Wauthoz (B2 – 4 v.), Valentin Cayphas (B6 – 3 v.).

Les Brainois visent la montée en nationale 2. "Il y a deux montants dans la série. Nous sommes actuellement en tête avec Waterloo A. Notre équipe et les Waterlootois comptons le maximum des points. Lorsque l’on se rencontrera, c’est à notre échelle un Barça - Real Madrid", indique Maxime Wauthoz, auteur de quatre victoires samedi soir.

Le sélectionneur du club, Valentin Cayphas, avait pris le pari de s’aligner avec l’équipe B et de descendre Hillopyte De Vleeschouwer dans l’équipe C du club, histoire de redresser la situation de cette dernière. "Pour se maintenir en nationale 3, l’équipe C a besoin de points. Elle a perdu ses trois premières rencontres. Samedi, elle s’est imposée, elle a signé sa première victoire. le pari était donc gagnant", signale notre interlocuteur.

La titularisation de Valentin Cayphas en équipe B a également été gagnante. "On jouait contre quatre B4 dont des anciens très solides adversaires comme Jean-Paul Van Steenkiste et Axel De Jonckheere. Valentin Cayphas a pris trois matchs. Il est B6 mais vaut B4 lorsqu’il reste calme."

Les gros matchs en fin de premier tour

Les Brainois n’ont pas eu la vie facile samedi contre Lauwe. "Personnellement, j’ai gagné mes quatre rencontres mais j’ai été poussé deux fois à la belle. j’ai gagné l’une de celles-ci 15-13. Il y avait de la résistance en face", souligne encore Maxime Wauthoz qui avait eu une grosse semaine: "J’étais parti en voyage avec ma haute école la semaine dernière. Je n’avais pas beaucoup dormi mais je suis resté focus pendant la rencontre."

Les Brainois ont joué jusqu’ici des équipes à leur portée. "Les gros matchs sont programmés en fin de premier tour, contre Don Bosco et Waterloo. Je suis confiant pour la suite", ajoute notre interlocuteur.