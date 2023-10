TDW1: Saxton a déjà trouvé ses marques à Braine

Mais les Brainoises, mises sur orbite par Joris, Lindstrom et surtout la nouvelle venue, l’Américaine Saxton, reprenaient leur marche en avant au sortir des vestiaires. Cambioli continuait de briller, mais Braine imposait sa défense et maîtrisait le tempo de la rencontre. Du coup, le danger venait de partout et la marque s’emballait à la demi-heure (47-72).

Dans la dernière ligne droite, la profondeur du banc brainois était évidente, comme le prouvait le petit feu d’artifice réalisé par Vervaet. Score final: 60-94.

De bon augure avant d’entamer l’EuroCup ce jeudi à Keltern (Allemagne).

Ladies Charleroi – Castors Braine: 60-94

Quarts temps: 15-30, 17-18, 15-24, 13-22

CHARLEROI: Verdonck 3, Cambioli 23 (6x3), Dupire 2, Vandewattyne 5, Hering 12, Bottriaux 2, Mense 10, Mukeba 0, Baeskens-Charlier 3 (1x3).

BRAINE: Leblon 2, Claessens 16 (2x3), Dossou 2, Vervaet 11 (1x3), Febrissy 4 (1x3), Lindstrom 9, Vucetic 8, Vuckovic 11 (1x3), Saxton 19, Joris 12 (2x3).