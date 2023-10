TDM2A: Waterloo poursuit son sans-faute

Sans Vlaeminck et Mbessang, les Waterlootois ont fait le nécessaire pour prendre la main. Ils ont pris les commandes au marquoir, mais sans réellement parvenir à décrocher les Liégeois. La faute à une défense trop permissive (50-43 à la pause). Cela aurait pu leur coûter cher. En fin de partie, les Principautaires ont profité de ces largesses pour revenir dans le coup et arracher la prolongation. "Nous avons eu des difficultés à trouver les solutions pour défendre sur les scorers adverses, remarque le coach waterlootois. On a failli le payer cash. Heureusement, nous avons trouvé les ressources pour émerger."

Contrairement à son opposant, en manque de rotations, la phalange brabançonne a pu compter sur son banc pour faire la différence, tandis que les Pépins accusaient physiquement le coup. "Ils ont réussi à mettre de gros shots pour revenir mais, heureusement, cela n’a plus été le cas dans la prolongation. De notre côté, je suis satisfait que mon équipe ait pu s’imposer dans l’adversité. Vancampenhout (mollet) n’est en effet plus monté en seconde mi-temps tandis que Delbrassinne, qui était légèrement malade, est notre meilleur marqueur. Cela dit, tous les joueurs ont à nouveau apporté leur pierre à l’édifice."

Seul véritable bémol, les carences affichées en défense. "Nous avons encaissé beaucoup trop. Il faudra être plus vigilant à l’avenir parce que, en défendant de cette manière, on risque rapidement d’être ramené les pieds sur terre."

Waterloo – Pepinster 91-88 a.p.

Quarts temps: 27-26, 23-17, 18-13, 12-24, 11-8.

WATERLOO: Kaminski 15 (1x3), A. D’Hose 11 (1x3), Vancampenhout 11 (2x3), Maeter 2, Delbrassinne 16, R. D’Hose 4, Kabangu 8, Carême 4, Schiettecatte 6 (2x3), Busselen 14 (1x3).

PEPINSTER: Francœur 19 (2x3), Halkin 4, Maucourant 22 (2x3), Delsaute 12 (2x3), Deblond 5, Nyssen 12 (1x3), Wintgens 14 (1x3).