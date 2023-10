Les Orpois n’auront douté que dix bonnes minutes entre l’égalisation guibertine sur un tir des vingt mètres signé Barragan après une perte de balle de Kulkens, et les deux goals coup sur coup inscrits par Joiret dont la tête surmonta Piras, et Pierquin qui surgit au second piquet sur un coup-franc pour porter le score à 3-1. "Ils nous ont posé des problèmes au milieu et on n’en menait pas large à 1-1, admet le T1 local, Mathieu Michielsens. Brieuc (Koninckx) fait 2-3 arrêts déterminants et ce fut plus facile quand on a mis le troisième puis le quatrième but."

Après l’ouverture du score pour Orp via Pierquin suite à un duel gagné par Touan face à Voos, les visiteurs ont raté le coche sur un coup-franc de Verniest "mais j’ai l’impression que cela n’aurait pas changé l’issue de la partie car Orp a été plus présent à tous les niveaux et on a commis trop d’erreurs qui ne pardonnent pas face à un tel adversaire", souligne le coach, Gaël Vanderbrugge dont la formation ramassait le numéro quatre juste avant la pause. "Ça me fait plaisir car ça ne m’arrive pas souvent de marquer, sourit Trésor Touan. Même si on a rencontré une belle équipe, je pense que l’envie a fait la différence et on a su la garder tout le match. C’est vrai qu’on est bien parti mais la saison est encore longue."

Mont-St-Guibert entama la seconde période avec de bonnes intentions mais la deuxième jaune de Ribant et deux belles possibilités manquées par Maniet et Dantinne lui compliquèrent la tâche d’autant que Joiret conclut une combinaison collective pour faire 5-1. Cuypers atténua l’écart sur penalty suite à une faute de Demey sur Londo. "On prend des goals qu’on ne peut pas prendre quand on joue la tête, sur des erreurs de communication, et cela nous arrive alors qu’on est bien dedans, remarque le défenseur guibertin, Mohamed Baïtar. On doit apprendre à avoir une mentalité positive et aussi afficher plus d’envie."

Arbitre: M. Ghislain.

Carte jaune: B. Loureiro.

Carte rouge: 54' Ribant (2j.).

Buts: Pierquin (1-0, 4'), Barragan (1-1, 23'), Joiret (2-1, 34'), Pierquin (3-1, 36'), Touan (4-1, 44'), Joiret (5-1, 61'), Cuypers sur pen. (5-2, 71').

ORP: Koninckx, Misson (73' Moinil), Ducornait, Demey, Touan, Kulkens (73' T. Christophe), E. Loureiro, B. Loureiro (64' Mellaerts), J. Christophe, Joiret, Pierquin (78' Scherrens).

M-S-G: Piras, Torrekens (52' Huet), Baïtar, Ribant, Voos (62' Klein), Londo, Barragan (67' Lefebvre), Cuypers, Quintin, Verniest (67' Aramian), Maniet.