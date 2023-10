Belle performance du Stéphanois B qui est allé s’imposer chez une des grosses équipes de P3C. Rossolino avait d’abord ouvert le score après 25 minutes de jeu avant que Stockel B n’égalise. Ndombe redonnait ensuite l’avantage aux visiteurs mais les Bruxellois égalisaient à vingt minutes du terme sur penalty. Dosogne, rentré au jeu, offrait dans le dernier quart d’heure un succès de prestige aux hommes de Gregory Garcia Duro. Ce dernier était d’ailleurs heureux: "On a su prendre le dessus en deuxième mi-temps dans un match équilibré et face à un très bon adversaire. C’est positif pour la suite."

Auderghem B – Nivelles 1-3

Buts: Vennekamp (0-1 et 1-3, 20' et 74') et Verachtert (0-2, 46').

Nivelles a répondu présent pour ce deuxième gros test. Vennekamp a ouvert le score à la 20e minute pour Nivelles avant que Verachtert ne double l’écart au retour des vestiaires. Les locaux réduisaient l’écart à vingt minutes de la fin mais le diable de Vennekamp tuait la rencontre dans la foulée sur penalty. Nivelles reste invaincu et Gary Illegems (T1) était satisfait: "On a vu un très bon match de football où mes joueurs ont su répondre présent. J’espère qu’on est définitivement lancé dans ce championnat."

Ittre B – Saint Michel B 1-5

But: Najdoski (1-5, 87').

Ittre B était mené 0-4 à la pause par l’une des belles équipes de la P3C. Saint-Michel B va d’ailleurs alourdir le score à un quart d’heure du terme mais Najdoski, sur penalty, va réduire l’écart pour les Ittrois. Stéphane Coffinet (T1) regrettait le début de match de ses hommes: "On était trop mous en début de match mais on a bien réagi. Les progrès sont visibles depuis le début de la saison même si on doit améliorer certaines choses comme la gestion de certaines phases offensives."

Ottignies – Walhain B 3-2

Buts: Tahraoui (0-1 et 1-2, 25' et 40'), Carlier (1-1, 35'), Kaiouche (2-2, 50') et Van Zeebroeck (3-2, 85').

Tout avait bien commencé pour les Walhinois qui ouvraient la marque grâce à un penalty de Tahraoui. Carlier égalisait à dix minutes de la pause. Ottignies ratait ensuite un penalty avant que ce même Tahraoui ne remette les visiteurs aux commandes. Les Ottintois revenaient une deuxième fois au score grâce à une réalisation de Kaiouche après cinq minutes en deuxième mi-temps. En fin de match, un penalty de Van Zeebroeck offrait la deuxième victoire de la saison aux locaux. Sébastien Eggerickx, le coach d’Ottignies, tenait à pointer le manque de réalisme de son équipe: "On aurait dû tuer le match en première période mais on ne l’a pas fait. Je suis tout de même content avec ces trois points qui font preuve d’une progression de notre part."

Stéphane Wille, le T1 de Walhain B qui faisait son retour au ROS, regrettait quelques décisions arbitrales: "On a fait jeu égal et on a même été meilleurs à certains moments mais certaines décisions arbitrales restent discutables…"

Rixensart B – La Hulpe B 3-1

Buts: Van Rillaer (1-0, 20'), De Almeida (2-0, 40'), Ndione (2-1, 54') et Gorjanc (3-1, 89').

Van Rillaer et De Almeida, sur penalty, mettaient les locaux aux commandes en première mi-temps. La deuxième période fut plus serrée et Ndione réduisait l’écart au début de celle-ci. La Hulpe poussait mais c’est Rixensart qui a eu le dernier mot puisque Gorjanc tuait le suspense à une minute de la fin.

Rudy Guns, T2 des Rixensartois, soulignait un état d’esprit exceptionnel: "Dans un derby compliqué, on a vu un groupe soudé qui est allé chercher une très belle victoire ce dimanche soir."

Incourt B – Polonia Limelette 3-7

Buts: Brasseur (1-5, 2-6 et 3-6 ; 54', 78' et 81').

La première mi-temps fut très compliquée pour les Incourtois puisque le score était de 0-5 à la pause et une exclusion. La réaction des Incourtois est arrivée puisqu’un triplé de Brasseur a permis de répondre aux deux buts supplémentaires plantés par les visiteurs. Cédric Hanot, le coach d’Incourt B, pointait un match différent de la semaine dernière: "A Evere, la première mi-temps était bonne et la deuxième l’était moins. Ce dimanche, c’était le contraire. À nous de trouver une régularité malgré les progrès affichés."