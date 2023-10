Buts:Vandevelde (1-0, 1’), Noël (1-1, 25’), Akono (2-1, 53’).

Une semaine après avoir bu la tasse au Ronvau, l’ES Braine s’est bien repris en battant Chastre. "Je suis content du visage montré ce week-end, lance Michaël Ghion. On a la chance de marquer rapidement mais on rate un penalty et Chastre égalise avant la mi-temps. On repasse devant par la suite puis on oublie de plier le match, heureusement sans conséquence."

Pour Chastre, "la prestation fut mauvaise mais le jeune arbitre a plombé le travail de toute une semaine, épingle Hassan Riani. J’ai un exclu (double jaune pour Conti), je prends aussi une rouge, il a bien distribué une dizaine de cartes jaunes alors que le match était correct et le but d’ouverture de l’ES Braine après 45 secondes n’était pas valable car il y avait une faute sur mon gardien. Au niveau du contenu, on était pourtant meilleurs mais on est dans une spirale négative de laquelle on n’arrive pas à sortir."

Villers – Woluwe 2-0

Buts:Nachtergaele (1-0, 55’), Bruno (2-0, 63’).

La première mi-temps voit les deux équipes s’observer avec un 0-0 logique à la pause puis Villers prend les devants en se portant vers l’avant et deux buts ont suivi le mouvement. "Cette victoire est une belle satisfaction, apprécie Frédéric Balan. Le message de la semaine est bien passé, c’est notre première clean sheet et j’ai vu des garçons très réceptifs."

Braine B – Ronvau 7-0

Les buts de Braine B par Sylla (3), Kouka (2), Derwa et Latorre.

On a eu droit à un match à sens unique avec une équipe de Braine dominatrice. Quatre buts en première mi-temps et trois en seconde pour un score sec qui ne se discute pas. "On a la chance de vite marquer avec des offensives très rapides et on a rapidement plié le match", résume Alain Campion.

Du côté du Ronvau, qui en avait enfilé… 7 à l’ES Braine une semaine plus tôt, "tout le monde est passé à côté, regrette Jean-Paul Dos Santos. On était pourtant bien préparés, on savait qu’on abordait le leader mais ce n’était pas bon et la défaite est collective. Il faudra proposer autre chose contre Ophain mercredi."

Rixensart – La Hulpe 0-0

Le partage blanc est-il logique ? "La Hulpe a manqué de réalisme, ils ont touché trois ou quatre fois les montants, ce qui nous a permis de rester dans la partie, mais on a aussi gaspillé devant le but, résume Pierre Schoenfeld. Le nul est logique, on est allé chercher le point au courage et au mental, même si on aurait pu remporter la victoire mais alors sur un malentendu."

Que d’occasions ratées pour La Hulpe ! "On a beaucoup raté mais pour le même prix, on en prend un en fin de rencontre, lance Jonathan Cabron. Il y a un goût de trop peu car si c’était bon dans le jeu, on aura juste manqué de justesse dans le rectangle."

Etterbeek – Lasne-Ohain B 6-0

Les buts d’Etterbeek par Haidara, Bampembe, Altindag, Sarhan, Nyetam et Maroufi.

Trois buts par mi-temps et six buteurs différents pour Etterbeek qui n’a pas fait dans la dentelle devant Lasne-Ohain B. "On a disputé une grosse prestation, et certainement en première mi-temps, analyse Anthony Petaccia. C’était jeune en face et on a pris notre adversaire au sérieux en mettant du rythme dans la rencontre."

En face, "on est tombés sur une très belle équipe. Cela fait pas mal de temps que je n’avais plus vu une équipe comme ça en P2, avoue Gilles Stephany. Et comme on n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait…"

Wavre-Limal – Clabecq 4-2

Buts: Grymonpré (0-1, 10’), Fabry (1-1, 50’), Van Den Berg (2-1, 73’), Fabry (3-1, 75’), Amri (4-1, 80’), Khamouss (4-2, 87’).

Enfin ! Il aura fallu attendre la sixième journée de championnat pour voir Limal décrocher sa première victoire de la saison. Menés 0-1 à la pause, les Limalois ont complètement changé la donne en seconde période. "Je parlerais d’une grosse prestation d’ensemble car les occases étaient déjà là en première période, apprécie Sam Ballieux. On met quatre buts, on rate un penalty, et ce succès fait le plus grand bien."

Pour Pietro Di Sciacca, dont l’équipe a terminé le match à dix suite à l’exclusion de Veyt, "la défaite est logique. On mène 0-1 puis on rate les possibilités d’inscrire plus de buts en première mi-temps avant d’être acculés devant notre goal en seconde. On a aussi manqué de solidarité et d’expérience pour certains."

Walhain – Stéphanois 2-0

Buts:Meys (1-0 et 2-0, 8’ et 30’),

Bonne entame de match de Walhain qui mène 2-0 à la demi-heure avant de laisser Stéphanois revenir dans la rencontre mais qui ne se montrera pas réellement dangereux. "C’est la victoire de tout un club car les jeunes étaient là pour nous encourager et les joueurs ont fait ce qu’ils devaient faire", apprécie Cédric Verté.

"On a commencé à jouer à la 45’, regrette Thomas Troupeau. Dans de telles conditions, il est difficile de venir chercher quelque chose à Walhain."