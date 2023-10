Buts: csc (0-1, 8'), (1-1, 30'), Kanyinda (1-2, 57'), Maistriaux (1-3 et 1-4, 60' et 63')

Le partage à la pause est logique mais Genappe est bien dans sa rencontre. La seconde mi-temps est pour les Brabançons wallons et quelques minutes de folie et de flottement côté ixellois avec une carte rouge et un but une minute après l’entrée en jeu de Kanyinda booste le moral des Genappiens. Kévin Maistriaux en ira même de son doublé pour entériner la belle victoire des hommes de Julien Darquenne. "Le score est probablement forcé car Ixelles, avec son bloc bas, nous a mis des bâtons dans les roues. Nous avons fait preuve de caractère et de volonté et au regard de la seconde mi-temps, la victoire est logique", résumait le mentor genappien.

Grez-Doiceau – BX Bruxelles 0-4

GREZ: Swalens, Khay, Lecaille (65' Del Piero), Colard, El Hayani (55' Belhadj), Giurdanella (77' Diaz), Conté (50' Aramian), Bahati Masanka, De Loose, Albahtouri, Niagoua Kameni.

Troisième défaite consécutive pour les hommes de Pierpaolo Giunta qui occupent la dernière place du classement après ce lourd revers 0-4.

Uccle Leopold – Waterloo 1-1

WATERLOO: Clercq, Dassy, Jamotte, Soumah, Mazzu, Pinto (65' Pirotte), Koffi God, Iacona, Gilbert (50' Rosart), Charlier (75' Capon), Szulc.

Buts: (1-0, 80'), Jamotte (1-1, 85')

Les Waterlootois ont ramené un bon point de leur déplacement du côté d’un Uccle qui mérite bien mieux que sa place actuelle au classement. Les Brabançons wallons entrent bien dans la partie avec deux grosses possibilités mais la suite est moins bonne avec de trop nombreuses pertes de balle. La seconde période voit un Waterloo qui galvaude encore des occasions et un Uccle plus souverain qui parvient logiquement à ouvrir la marque à dix minutes du terme. Au courage, les Vert et Blanc réussiront tout de même à égaliser via un lob sur la latte de Pirotte qui revient dans les pieds d’un Jamotte qui a bien suivi. "Le nul est logique et il est bienvenu car ramener un point de Bruxelles est toujours une bonne opération", lançait le T2 Jonathan Vanonckelen.

Saint-Michel – Lasne-Ohain 2-2

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Hootelé, Demeur R., Demeur F., Desnel, Charpentier, Pilotte, Goffart, Dierinckx, De Coene.

Buts: Pilotte (0-1, 12'), (1-1, 30'), Charpentier sur pen. (1-2, 42'), (2-2, 90').

Scénario de nouveau un peu fou pour Lasne-Ohain hier après-midi du côté de Saint-Michel. Pilotte ouvre d’abord le score après dix minutes de jeu mais les Bruxellois réagissent dans la foulée et égalisent. Peu avant la pause, Saint-Michel est réduit à dix et Charpentier en profite pour faire 1-2 sur penalty.

En supériorité numérique, Lasne-Ohain est maladroit, loupe des occasions et commet trop de fautes techniques. Ils ne parviennent pas à faire le break et perdent en plus Robin Demeur qui doit être sorti du terrain sur une civière suite à une mauvaise réception sur sa cheville.

La fin de rencontre est stressante et les locaux égaliseront dans les derniers instants. "Je suis furax car le niveau de l’équipe était indigne d’une P1. Pour son courage, Saint-Michel mérite son point du partage alors que de notre côté, c’est un énorme gâchis", racontait Christophe Collaerts (T1).

Tubize-Braine – Sp. Bruxelles 1-4

TUBIZE-BRAINE: Kera, Diallo (20' Adham), Moustatine (40' Alaoui), Taroli, Bationo, Hazard, Velasco Plaza, Bouabid (67' Diallo Thierno), Gohi, Giusto (46' Gaggini), Mabokoy.

Buts: (0-1, 7'), Mabokoy (1-1, 56'), (1-2, 1-3 et 1-4, 58', 68' et 73')

Alors qu’ils étaient bien revenus au score peu après l’heure de jeu, les jeunes Tubiziens commettent deux erreurs individuelles qui se paient cash. Face à une formation bruxelloise d’un bon niveau, la RUTB ne pourra pas revenir au score et enregistre sa cinquième défaite consécutive. "L’apprentissage se poursuit et cela passe par des erreurs de jeunesse. Cela fait partie du jeu, mes garçons sont jeunes et ils sont conscients de ce qu’ils doivent améliorer. La bonne formule est encore à trouver mais je suis convaincu que cela va fonctionner", expliquait Didier Bargibant (T1).