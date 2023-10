(13-25, 19-20, 20-25).

CHAUMONT: Laora Delfosse, Léa Monsel, Eloïse Belemans, Léna Freixo Goncalves, Lucille Lambert, Estelle Neumann, Manon Hubeau, Lucille Lambert, Sarah Deprez, Emma Minet, Lilou Hallasz, Pia Henn, Emma Minet, Maylis Mailleux.

Pour aborder leur troisième rencontre de la saison, les Chaumontoises étaient privées des services d’Émilie Foret et de Pia Henn, indisponibilités auxquelles s’ajoutait la blessure à la cheville d’Alexianne Belemans. "Les nouvelles ne sont pas bonnes. J’ai une déchirure des ligaments et une petite fracture. Mon indisponibilité est estimée à six semaines", indique la joueuse.

Du côté de Pia Henn, blessée en fin de saison dernière, ça va mieux. "Le genou est en ordre, je dois maintenant récupérer du muscle", signale-t-elle.

Émilie Foret est restée sur le banc face à Haasrode. Par contre, l’équipe a récupéré Léa Monsel. "Avec les absences, c’est compliqué pour l’instant. Jusqu’ici, nous avons joué trois grosses équipes de la série", soulignait Manon Hubeau, qui a, elle, retrouvé toute sa verve en attaque.

Les visitées ont été dominées dans la première manche. Il y avait de la force de frappe au filet chez les visiteuses. "Certaines adversaires nous envoyaient des plombs", poursuivait Manon Hubeau.

Les visitées n’étaient pas au top en réception au premier set. "Nous avons souffert. Nous avons craqué sur une position. Cela explique la sévérité du score au premier set", soulignait encore Manon Hubeau.

"Nous gardons le moral, le meilleur est à venir"

L’équipe chaumontoise a grandi dans la rencontre mais elle reste encore fragile pour espérer bousculer les adversaires. Les visitées ont relevé de nombreux ballons en défense dans le chef de Sarah Deprez et Estelle Naumann. En attaque toutefois, cela restait un cran en dessous de ce que leur entraîneur, Sébastien Lacourt, pouvait espérer: "Il faut cogner en attaque, pas se contenter de passer le ballon au-dessus du filet", a-t-il répété à plusieurs reprises à ses joueuses.

Celles-ci ont compris le message. Manon Hubeau plus particulièrement qui a assuré au filet: "Nous gardons le moral, le meilleur est à venir", lançait Manon Hubeau, la meilleure joueuse de l’équipe chaumontoise avec Sarah Deprez.