Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Tels furent les mots des deux coachs à l’issue de la rencontre. Et on peut dire que ce duel a tenu toutes ses promesses. Des buts, des tacles appuyés (8 cartons jaunes et 1 rouge), des gestes techniques et des beaux arrêts des gardiens.

C’est en première mi-temps que tout s’est joué. Un début de match dominé par le Racing. Un milieu solide, une défense bien en place, des relances dans le dos des deux arrières latéraux et un manque de présence sur les deuxièmes ballons de l’équipe visitée. C’est la recette qui a permis au Racing de planter deux buts. Le premier à la 18e minute. Tout est parti du milieu avec une relance dans le dos de l’arrière gauche des Lions, petit crochet et longue transversale, une petite remise du pied a suffi pour isoler l’attaquant Dylan Deletrez. Il n’en fallait pas plus pour tromper le gardien d’une frappe dans le petit filet.

Après ce premier but, le Racing a peu à peu reculé mais est resté dominant en première mi-temps. "L’entame a été difficile. Le Racing a joué vite et a été vif. On a été à la rue dans notre entrejeu. Le Racing a des joueurs d’expérience et c’est ce qui a fait la différence en première mi-temps, ils ont dominé", analyse Alain Nzanza, le coach des Lion’s.

Et c’est cette expérience qui a permis au Racing d’inscrire le 0-2 quinze minutes plus tard. Lancé de la même manière que sur le premier but, l’ailier est accroché à l’entrée de la surface. Trois joueurs se présentent pour le botter mais c’est finalement Yann Lupumba Lupumba qui enroule sa frappe, contourne un mur mal positionné et laisse le gardien impuissant.

Les Lion’s rugissent un peu plus fort

En deuxième mi-temps, ce n’est plus la même histoire, "On a subi mais on n’a pas plié. On n’était plus aussi dominant. On a eu l’occasion pour tuer le match (barre transversale à la 46e minute) mais on ne l’a pas fait. On a fait le dos rond et ça a été efficace", explique Pascal Leguiller, T1 du Racing.

Les Lion’s prennent le dessus, ont les occasions mais ne parviennent pas à concrétiser. Un but vient récompenser leurs efforts à la 82e, le réveil est tardif, 1-2 score final.

Cartes jaunes: Moermans, Omonga Omonga (double jaune), Ellatifi, Mutondokie, Kanyinda, Bogmis, Tondeur, Dacy

Carte rouge: Omonga Omonga

Buts: Deletrez (0-1, 18’), Lupumba Lupumba (0-2, 33’), Kanyinda (1-2, 82’)

WARTERLOO LION’S: Vanbellinghen, Kanku, Moermans, Omonga Omonga, Bobwa, Bofunga W’imona (38’ Amunga Bin Kandeke), Tshibangu (64’ Van Pevenage), Ellatifi, Lenga, Katanga Mutondokie, Kanyinda

RC WATERLOO: Federico, Kihwelo, Bogmis, Tondeur, Lupumba Lupumba (85’ Kabobo-Mwendambali), Gandibleux, Dacy (90’ Vermeersch), Caulier, Deletrez, Kozljak (88’ Tola Molendi), Laforge.