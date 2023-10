Quarts temps: 17-31, 10-12, 10-10, 12-16.

BRAINE (7x3, 10/17 LF, 21 ftes): DEVOS 10 (1x3), BRICLET 6, VANDESTEENE 15 (3x3), ROBERT 14 (1x3), Dedoyart 3 (1x3), De Keyzer 3 (1x3), Hermans 11, Tilmant 3, MARTEAU 4.

Pris à froid en début de partie, Courcelles n’a pas réussi à être un grain de sable dans la machine brainoise.

Semée aux 6,75 m, la récolte brainoise à distance valait, à elle seule, le déplacement avec pas moins de six paniers à trois points plantés en dix minutes: 17-31.

Le coach Laurent François a assisté à une belle performance de ses joueuses. Sa boutade donne le ton du match: "Courcelles a joué la zone pendant quarante minutes. Je crois qu’on s’est passé le mot dans le Hainaut depuis les play-off de la saison dernière."

Braine avait en effet buté sur la zone montoise en demi-finale. La digue carolo a, elle, cédé face à des vagues à distance qui peuvent venir de la moitié de l’équipe. "On a très bien shooté à un bon pourcentage, ce qui nous permet de mener 27-43 à la mi-temps. La performance est de taille car même si son équipe a un peu changé, Courcelles était invaincu depuis la saison passée. Cela reste un déplacement difficile."

Les deux formations connaîtront un creux offensif lors de la troisième période: 37-53 (30e). "On a bien défendu et on a été appliqué comme face à Boninne. Au plan individuel, merci à Alice Devos qui a réussi à s’arranger au plan familial pour être présente. Robert et Briclet étaient dans les bons coups en première mi-temps. Il faut souligner le sens du collectif de tout un groupe. La victoire appartient à toutes."