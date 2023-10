Le Rebond Ottignies a subi deux fois la loi de Boninne

La seconde mi-temps a été gagnée (57-43 ; 30e) mais le Rebond échoue au final de peu: 70-65. "On cède du terrain en première mi-temps parce que Boninne nous met de la pression et joue avec intensité", concède Sarah Dochez.

L’intérieure et son équipe réagiront: "On déjoue l’agressivité namuroise au troisième quart. On bataille pour revenir. On a vu que physiquement, Boninne accusait un peu plus le coup en seconde mi-temps. On échoue de peu c’est vrai et on s’est dit qu’on aurait peut-être gagné avec quelques minutes de plus. Maintenant, ce qui n’est pas normal, c’est que nous n’avons pas réussi à être réguliers, on n’est pas parvenu à casser le rythme namurois et on n’a pas su jouer notre jeu."

Privée de Silje Leroy, la Régionale 2A du Rebond Ottignies (Balza 12, Van Tichelen 14, Gilis 8, Cordi 6, Courtois 2, Wauthier, Demolder, Halloy 8, Van Duüren 2) a également perdu sur le terrain de Boninne. Distancé à la mi-temps (33-24) et sans réussite à distance (aucun tir des 6,75m réussi sur l’ensemble de la rencontre), le Rebond a grignoté son retard mais échoue à sept unités: 61-54.

Passée du jeu au banc de touche, la coach Sarah Dochez a vu un match intéressant même si son équipe a connu un passage à vide: "On fait jeu égal avec Boninne sauf au second quart (NDLR : perdu 18-8) où je trouve qu’on baisse un peu les bras. On a bien réagi même si on a parfois manqué de lucidité car Boninne a pressé tout terrain pendant tout le match. On a eu aussi de belles montées de ballon avec des attaques réussies. On est revenu en seconde mi-temps mais on loupe un tir important à un moment-charnière du match, après une bonne mise en place du système. C’est pour ça que je dis que le test était intéressant, c’est dans notre façon de réagir par rapport à l’intensité adverse."

Un autre test de dimension attend Ottignies dimanche prochain avec la visite des Castors Braine.