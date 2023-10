D3A ACFF: Vainqueur 3-1 de Ciney, Jodoigne réalise la bonne opération dans le bas du classement

Timorés et en manque d’inspiration, les Jodoignois n’y sont pas en première mi-temps et ce sont d’ailleurs leurs adversaires namurois qui se procurent par deux fois les possibilités les plus intéressantes via un Claude qui aurait dû au minimum en mettre une au fond.

La causerie dans le vestiaire fait du bien aux locaux qui remontent sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Après un premier essai juste à côté de Dichiara, un centre de Boudar est dévié par une main cinacienne dans le grand rectangle. Le milieu de terrain jodoignois se fait justice lui-même pour le 1-0 mais un relâchement coupable quelques instants plus tard sur une phase arrêtée est directement sanctionné par une réduction du score signée Jérôme Claude.

On sent que la rencontre peut basculer dans un camp comme dans l’autre et à ce petit jeu-là, la montée au jeu de Soulaymane Hassouan aura l’effet d’un détonateur puisque huit minutes après son entrée en jeu, c’est d’une frappe magistrale des 35 mètres en pleine lucarne que le jeunot jodoignois libèrera le stade de la Cabouse pour le 2-1. Littéralement en feu, les locaux feront même le break une minute plus tard grâce à un bon pressing et un joli ballon piqué de Mirabile (3-1).

Au coup de sifflet final, le T1 jodoignois Steve Dessart avait la tête des bons jours. "Les trois points étaient indispensables et nous en profitons pour réaliser une bonne opération au classement. Depuis quelques semaines, nous avons récupéré des cadres et cela se voit sur le terrain avec beaucoup d’envie, de motivation et de sérieux. On a été nuls avant la pause mais c’était bien mieux après avec du respect des consignes et de belles phases de jeu."

Son homologue cinacien Manu Rouselle était quant à lui légitimement déçu de la prestation de ses gars. "On a loupé le coche en première mi-temps avec deux belles occasions galvaudées mais je suis surtout déçu du manque de révolte de mes joueurs."

Arbitre: Jérôme Meys

Cartes jaunes: Sanwo, Claude, Bruckner, Zwikel

Buts: Boudar sur pen. (1-0, 50'), Claude (1-1, 54'), Hassouan (2-1, 76'), Mirabile (3-1, 77')

JODOIGNE: Bronckart, Sanwo, Simonini Bokolo, Zwikel, Gilles (68' Hassouan), Mirabile (85' Litonge), Boudar, Lucchese, Laruelle (72' Dethier), Pohl, Dichiara (80' Torres Valiente).

CINEY: Monteleone, Dehon (80' Bwangombo), Lambrechts, Bruckner, Hanneuse (80' Arnauts), Fondaire, Poncelet, Otte, Boudjemaa (82' Antoine), Claude, Gaziaux.