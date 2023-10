Les Brainois sont restés dans la lignée de leurs prestations décevantes des deux semaines précédentes. "On n’a pas amené de profondeur, c’était trop lent pour remonter le ballon et on n’a pas cassé leurs lignes assez vite. Mis à part trois ou quatre joueurs, les autres n’ont pas été à la hauteur, souffle Axel Smeets. On donne l’assist sur le but alors qu’on est à trois contre un, mais il n’y a pas de pressing sur le porteur du ballon, on leur fait une passe dans l’axe et l’attaquant la met au-dessus du gardien."

En plus de ne pas montrer grand-chose offensivement (une seule occase pour Lella sur un coup-franc de Ladrière), la tâche s’est compliquée lors de l’exclusion de Dettori qui revenait déjà de suspension. "Le plan de jeu a changé à 1-0 et même si notre adversaire a un peu paniqué alors qu’il était en supériorité numérique, on n’a pas fait les bonnes courses et on s’est chaque fois fait prendre au hors-jeu. Sans être bon, on devait de nouveau prendre un point mais on a oublié l’ABC du football, et le banc n’a rien apporté."

Le T1 visiteur déplore également les sorties de Willaert (cuisse) et Duga (cheville) qui rentraient justement de blessures.

Arbitre: M. Klein

Cartes jaunes: Lella, Hetula

Carte rouge: 72' Dettori (2j.)

But: El Araïchi (1-0, 34').

SYMPHORINOIS: Bauvois, Es-Shimi, Kabeya, Mabille, Pio (62' Stevens), Hetula, Latranga (62' Goditiabois), Privitera, Erculisse, El Araïchi (76' Sera), Gailliez.

BRAINE: Santos Pravos, Dutrieux, Lella (71' Smeets), Laurent, Willaert (57' Leyseele), Bellia, Dettori, Ladrière, Buscema (71' Carlier), Duga (39' Ramazani), Zé.