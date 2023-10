D2 ACFF: Rebecq bat Jette 3-2 dans les dernières secondes et s’offre un premier succès en championnat

Parfaitement lancé dans la rencontre, dès la dixième minute, grâce à l’ancien rebecquois Moussa Traoré, qui en véritable renard des surfaces se sera rappelé aux bons souvenirs des supporters Rouge et Blanc, c’est sur un penalty que Rebecq, par l’entremise de Thomas Depotbecker, arrivera à égaliser juste avant la pause, à l’issue d’une première période pauvre en occasions et en qualité footballistique.

La seconde mi-temps débutera sur les chapeaux roues pour les Bruxellois qui, une nouvelle fois via son attaquant Moussa Traoré, décidément bien en jambe face à ses anciennes couleurs, reprendront l’avantage. On pensait alors se diriger vers une première victoire pour les hommes de Michel Delph, mais ce sera sans compter sur deux phases arrêtées parfaitement jouées par des Rebecquois revanchards et hargneux qui, à dix minutes du terme, égaliseront via Polizzi, avant que leur capitaine, Andrei Camargo, ne plante un coup franc à la 94e minute, synonyme de victoire pour les siens.

Pour Dimitri Leurquin, "je pense qu’aujourd’hui la manière importait peu. On se devait de mettre dans l’intensité et la mentalité les dix ou quinze pourcents qui nous ont fait défaut depuis le début de la saison, et enfin arriver à faire basculer la pièce de notre côté. Ce coup franc dévié vient mettre fin à une période de malchance où rien ne tournait pour nous. Si d’un point de vue foot, on n’a pas forcément fait un bon match, avec trois buts inscrits sur phase arrêtée, cette victoire vient récompenser de longues semaines de travail. Il va maintenant falloir enchaîner."

De son côté, Michel Delph, peu bavard une fois les trois coups de sifflet de l’arbitre, accusait le coup. "Je n’ai pas grand chose à dire. On répète les mêmes choses chaque semaine, on est à chaque fois battu sur des faits de jeu, comme ce dimanche sur ce dernier coup franc. On avait fait le plus dur, mais une fois encore cela ne tourne pas pour nous, il n’y a rien de plus à dire."