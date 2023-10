Malgré quelques défections supplémentaires de dernière minute, les Chastroises "se sont battues jusqu’au bout. J’ai en tout cas essayé de les motiver jusqu’à la fin", explique le coach, Léo Noemi qui n’a de nouveau pas pu faire de miracle face à une solide formation flandrienne.

Le début de match fut catastrophique et l’ardoise renseignait déjà un score de 4-0 après douze minutes. "Tout a été très vite, le temps de se positionner car certaines filles n’étaient pas à leur poste et on reculait trop. On a un peu modifié le système à la pause et ce fut un peu mieux, j’ai notamment vu de belles choses, mais ça n’a pas toujours fonctionné même si on aurait pu mettre deux buts de plus."

L’éclaircie dans la grisaille, c’est aussi ce premier but de la saison inscrit par Delacre avant la mi-temps (5-1). Duquenne, touchée à la cheville, a réussi à finir le match.

CHASTRE: Charlier, Goetynck, Ducatillon, Marquez, Söyler, Meulemans, Michiels, Duquenne, Genard, Cigdem, Delacre (46' Nkada).

Le but de chastre par Delacre.