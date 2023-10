Audry Frankart victime du forfait de Genk !

Audry Frankart s’était engagé avec Genk en Ligue A dames début septembre suite au départ de Julien Van De Vyver pour la Roumanie. "J’avais marqué mon accord sur les conditions. Je devais avoir une carte essence et signer mon contrat. Mais les choses ont traîné. On m’a reporté constamment. Le club devait engager plusieurs joueuses étrangères. Ici aussi on reportait toujours. Le club a finalement annoncé à la presse qu’il scratchait l’équipe", indique Audry Frankart.