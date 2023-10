Une victoire ce dimanche et ce sera la fête chez les Phoenix : "J’ai des frissons rien qu’à y penser"

Du côté guibertin, le champagne est déjà au frais. "On est confiant, lance Camille Baufays, l’une des joueuses. C’est notre joueuse américaine (NDLR: Reagen Radke) qui va lancer au début du match. Et depuis le début de la saison, à chaque fois qu’elle a lancé en début de match, on a gagné la quasi totalité des rencontres."

C’est aussi elle qui a obligé ses coéquipières à répéter avant chaque rencontre que le club de Mont-Saint-Guibert allait décrocher le premier titre de son histoire, ce serait aussi une première pour une équipe wallonne dans une compétition largement dominée jusque-là par des équipes anversoises. "Et dire qu’en début de saison on avait juste l’ambition de se maintenir puisqu’on venait de rejoindre l’élite", précise Camille Baufays qui avoue être envahie par l’émotion à l’approche de cet événement. "J’ai des frissons rien qu’à y penser. On a hâte d’y être et de vivre ce moment."

La stratégie est en place – "c’est un adversaire qu’on commence à bien connaître et donc on sait à quoi s’attendre" – et quoi qu’il arrive, le club guibertin est assuré de disputer la Coupe d’Europe, l’été prochain. Avec ou sans Reagen Radke ? "On ne sait pas encore si elle reste ou pas."

Mais cela, c’est une autre histoire. Avant cela, les Guibertines ont un titre à aller chercher et une fête à assurer. "Il va y avoir du monde, c’est certain", se réjouit Camille.