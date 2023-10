Hubert Vromman a réalisé six ascensions du Mont-Ventoux!

Sportif qui aime différents types d’efforts, Hubert connaît bien le Mont Ventoux. "Mon oncle dispose d’un gîte au pied du sommet à Bédoin. J’ai commencé à faire son ascension en 2021 et depuis lors, j’ai multiplié les montées puisque j’en suis environ à une vingtaine d’ascensions. L’an dernier, avec mes beaux-frères, nous avons tenté les cinglés, soit une ascension par chacune des montées possibles. J’ai eu assez dur car j’étais bien moins entraîné qu’eux. Cette année, pour savoir où j’en étais, j’ai refait cela en juin avec pour ambition de passer au bi-cinglés dès que ce serait possible… Ici, je suis quelques jours en vacances dans le gite, je ne me suis pas spécialement préparé pour l’occasion et… je n’avais pas spécialement prévu de le faire maintenant mais, une fois sur place, je me suis dit qu’il fallait que je le tente."

"Je comptais me ravitailler à la boulangerie du village mais elle était fermée"

Début septembre, lors de ses vacances dans les Alpes, Hubert avait réalisé la traversée de celles-ci. De quoi accumuler quelques kilomètres et, surtout, grimper quelques beaux cols. "Je fais aussi du triathlon depuis le printemps et, donc, j’ai un gros volume d’entraînement même si ce n’est pas spécialement du vélo. Je suis parti à 5 heures du matin depuis Bédoin, après avoir mangé quelques pâtes. Dans ce type de défis, se ravitailler en eau n’est pas compliqué, mais trouver de quoi manger est plus difficile. Après cette première ascension, je suis descendu sur Malaucène où je comptais me ravitailler à la boulangerie du village mais elle était… fermée. J’ai donc pris des barres céréales et des gels que j’avais emporté. Manger toutes les heures, pour éviter le coup de barre, c’est vraiment important. J’ai ensuite enchaîné la montée de Malaucène, puis à nouveau Bédoin, encore Malaucène avant de terminer par Sault, à deux reprises."

"Pour rentrer au gîte, j’ai pu compter sur une voiture devant moi pour éclairer la route et sécuriser la descente"

Au total, 274 kilomètres parcourus, 8 800 mètres de D + et 18 heures d’efforts en comptant les pauses. "Tout cela avec une première et une dernière ascension dans le noir, avec de l’éclairage sur le vélo. Pour rentrer au gîte, j’ai pu compter sur une voiture devant moi pour éclairer la route et sécuriser la descente."

Hubert a également pu compter sur des conditions climatiques idéales. "Un grand soleil, 25° au pied, 15° au sommet aux plus chaudes heures, pas de vent… Le top."

Et le plus dur ? "Forcément, on a mal aux fesses, aux bras aussi car descendre n’est jamais évident, la nuque a pris comme le dos et puis, bien entendu, les jambes. C’est la première fois que je faisais une aussi longue distance et… autant de montées ! C’était très dur mais je retiens le bonheur et le soulagement à l’arrivée."