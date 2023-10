Thibaut Flament ou l’itinéraire fulgurant de "La Flamme", depuis l’ASUB Waterloo jusqu’à la Coupe du monde avec le XV de France

Au Stade Toulousain, on l’appelle "Le Belge". Au sein du XV de France, c’est "LaFlamme". Lui, c’est Thibaud Flament, 26 ans et international dans l’équipe française de rugby qui dispute actuellement la Coupe du Monde… en France. Un solide gaillard de 2m03 qui est un indéboulonnable dans une des plus grandes équipes de l’ovalie et qui a pourtant fait la majeure partie de sa formation en… Belgique. À l’ASUB Waterloo, précisément. Une trajectoire qui n’était pas écrite à l’avance mais qui n’en force pas moins le respect. "Je n’avais pas forcément envie de pousser Thibaud dans le rugby mais après avoir essayé le foot et le judo, il a souhaité s’y mettre quand même. C’était en 2005, il avait 8 ans", nous raconte son papa Éric, lui-même ex-joueur de rugby dans les divisions inférieures françaises mais aussi en Malaisie, aux États-Unis et qui a créé, à son arrivée en Belgique, un club de rugby à Uccle.

Son gamin y jouera un peu mais c’est surtout à Waterloo, donc, qu’il a évolué. "Dès ses débuts, le rugby a été une révélation pour Thibaud. La vie de groupe, l’ambiance et… le fait qu’il est assez grand et qu’il a donc vite été utile dans l’équipe, tout ça lui a permis de s’épanouir et de faire son chemin dans ce sport."

Un chemin assez classique qui a pris un coup d’accélérateur à partir de 2015 quand Thibaud décide, d’initiative, de partir en Angleterre, à l’université de Loughborough afin d’y combiner études en commerce international et rugby. Il y a fait ses années de bachelor, entrecoupées d’un stage en… Argentine, où il a évidemment continué à faire du rugby en jouant pour le Club Newman, évoluant en D1 locale. Et c’est quelques mois après son retour en Europe qu’un premier club pro du Vieux Continent vient frapper à sa porte: le Wasps, club anglais mythique basé à Coventry. On est alors en 2019. "Le rêve de devenir pro est devenu réalité."

Thibaud, avec son papa Éric. ©Eric Flament

Très convaincant, le "gamin de Waterloo" n’y reste toutefois qu’un an puisqu’en août 2020, il signe au Stade Toulousain – "ce qui se fait de mieux en Europe". Thibaud est directement un joueur régulier dans le sud de la France, où il gagne le Top 14 (D1française) et la Coupe d’Europe en 2021, année qui le voit aussi devenir international français. C’était le 6 novembre lors d’un match de la tournée d’automne contre l’Argentine. Première sélection et… premier essai. Des débuts de rêve, au stade de France qui plus est. Un moment fort. "La charge émotionnelle était assez grande. Dans ces moments-là, tu sors ton mouchoir et tu essuies tes larmes, avoue Éric Flament, fier et ému. Quelques années plus tôt, Thibaud avait ce doux rêve au fond de lui. Puis, il a pris cette fameuse décision de partir en Angleterre, il s’est donné les moyens d’arriver à quelque chose ou, à tout le moins, de ne pas avoir de regret après quoi qu’il advienne."

"La Flamme" avait le feu sacré. Et cette furieuse envie de réussir qui permet de renverser tant des montagnes que des adversaires. Au grand bonheur de son paternel. "Je regarde ça avec les yeux de quelqu’un de passionné parce que j’aime profondément le rugby mais aussi avec les yeux d’un papa fier, forcément. Parce qu’il me surprend et je me demande où il va s’arrêter parce qu’en peu de temps, il a déjà gagné beaucoup de titres. En fait, le seul qui lui manque, pour le moment, c’est celui de champion du monde avec la France."

Une vidéo de "highlights" de Thibaut Flament :

Thibaut Flament (au centre, en haut) avec ses potes de jeunesse à l’ASUB Waterloo. ©

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux officiels de la fédération française de rugby le jour du match d’ouverture du Mondial 2023 contre la Nouvelle-Zélande (voir ci-dessous), le 8 septembre dernier, Thibaut Flament se voit poser cette question: "Est-ce qu’un éducateur en particulier t’a marqué ?" Sa réponse évoque Philippe De Witte, qui fut son entraîneur en jeunes à l’ASUB Waterloo et dit ceci: "Il nous a donné l’amour du jeu. On a tous beaucoup accroché. D’ailleurs, quasiment tous ceux de la génération qui avons commencé avec lui, nous jouons toujours. Donc une pensée pour lui, qui nous a bien ouvert les portes du rugby."

Aujourd’hui, Philippe De Witte n’est plus entraîneur, par manque de temps essentiellement, mais il garde un souvenir précis de Thibaud Flament, qu’il a formé pendant trois ans. "Il avait une superbe vision du jeu, des appuis incroyables et, par sa grande taille, il en imposait naturellement. Bien entendu, il aurait été impensable de se dire qu’il allait terminer en équipe de France."

"Un battant, un mec qui ne lâchait jamais rien"

C’était sans compter sur la volonté farouche du garçon d’accomplir son rêve. "Avec le recul, ça n’est pas du tout étonnant car Thibaud était avant tout un battant, un mec qui ne lâche jamais. Un jour, il est resté au sol après un contact, il était complètement sonné. Je l’ai remplacé du coup et quelques minutes après, il tape sur mon épaule et il me dit qu’il veut y retourner. Je me suis dit: wow ! Mais voilà, Thibaud, c’est ça et au final, savoir qu’il est parti de son propre gré en Angleterre pour progresser et voir qu’il est parvenu à intégrer une équipe professionnelle (NDLR: le Wasps, voir par ailleurs) alors qu’il y a des centaines de milliers de gamins anglais là-bas qui n’y sont pas parvenus, c’est tellement illustrant de sa force de caractère. Il a aussi été en Argentine, loin de ses proches, de ses racines, etc. C’est admirable."

Philippe De Witte est évidemment flatté qu‘encore maintenant Thibaud Flament pense à lui. Et d’avouer modestement qu’il n’est "qu’un maillon de la chaîne parmi d’autres. La majeure partie du mérite lui revient à lui, et à ses proches. Il n’était sans doute pas le plus doué intrinsèquement mais il était certainement l’un des plus assidus, si pas le plus. Je ressens beaucoup de joie pour lui de savoir qu’il est heureux et épanoui aujourd’hui au top niveau parce que c’était son rêve et qu’il s’est battu pour le réaliser."