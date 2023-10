TDM2B: Face à Oostkamp, les Nivellois ont l'occasion de s'affirmer

"N ous abordons ce match avec le plein de confiance, assure Julien Pirlot, l’assistant de Téo Alexandridis. Nous venons de signer un 2 sur 2, face à des formations qui visent le top 5 ou le top 6. S’imposer à Flénu, notamment, est significatif. Ce ne sera une mince affaire pour personne de se déplacer là-bas. Face à Oostkamp, nous voulons confirmer nos deux récentes prestations."

Auteur d’une entame convaincante, le RNBB entend poursuivre sur sa lancée et franchir un cap supplémentaire lors de ce duel au sommet.

"Nous avons encore une belle marge de progression, dans la mesure où le coach applique une nouvelle philosophie. Elle implique d’autres automatismes, qui doivent encore être peaufinés. Oostkamp est un des favoris de la série mais nous aussi, nous sommes toujours invaincus. Et nous voulons confirmer, entre autres en nous appuyant sur le sérieux défensif affiché le week-end dernier. Ce match est une occasion pour nous d’affirmer nos ambitions."

Même si a confrontation arrive très tôt, elle permettra sans doute de se faire une idée plus précise de ce que la mécanique aclote (sans doute privée de Geordy Mulumba ce soir) a dans le ventre. "On connaît les qualités d’Oostkamp, une équipe qui joue régulièrement le haut du tableau. C’est physique, ça court, ça va au rebond. Bref, c’est relativement complet", remarque Julien Pirlot, qui s’épanouit dans ses nouvelles fonctions.

"J e viens de mettre un terme à mon chapitre de joueur pour me consacrer au coaching. Quand Nivelles m’a proposé un poste d’assistant, je n’ai pas dû réfléchir longtemps avant d’accepter. C’était une belle opportunité pour moi de seconder Téo Alexandridis, un coach étranger qui présente un autre point de vue, une nouvelle philosophie. Notre collaboration se passe bien. Il me laisse pas mal de liberté pour conseiller les joueurs et me consulte également concernant les adversaires qu’il ne connaît pas encore. À son contact, j’apprends aussi beaucoup en termes de construction et de cohérence des séances d’entraînement, de préparation des matches."