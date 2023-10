TDM2A: Face à Pepinster, Waterloo veut donner du sens à ses récents succès

"C’est une échéance importante, parce que nous sommes à domicile, souligne Sébastien Dufour. Pour nous, ce sont ces rendez-vous-là les plus précieux dans le cadre du maintien, que l’on souhaite garantir le plus vite possible. Et puis, nous voulons donner du sens à ce succès ramené du Limbourg."

Les Brabançons savent d’où ils viennent. Ils mesurent aussi le chemin à parcourir pour pérenniser leur place en TDM2.

"Pour l’instant, nous n’avons toujours rien en main, insiste le coach. On ne boude pas notre plaisir, tout le monde aurait signé des deux mains pour débuter le championnat par deux victoires, comme nous l’avons fait. Mais nous devons monter chaque semaine sur le parquet avec la volonté de toujours faire mieux."

Les Verts se méfient aussi de la bête blessée. Pepinster reste sur un revers douloureux concédé sur fil face à Stevoort (82-84).

"Les Liégeois, qui sont des habitués de la division, seront revanchards. Leur dernière sortie ne reflète pas leur niveau réel. Ils ont mené de 25 points avant de s’incliner dans la prolongation. À nous d’être appliqués, parce que si on laisse Pepinster prendre feu, elle est capable de battre tout le monde."

C’est le cas aussi des Waterlootois, comme ils l’ont déjà démontré. Leur salut passera, une fois encore, par la vertu du collectif. "C’est le groupe qui peut faire la différence, martèle Sébastien Dufour. Le groupe, mais aussi la régularité. Nous avons les ressources pour embêter beaucoup d’équipes. Mais, pour cela, on a besoin de sérieux, de détermination et de remise en question. Notre credo doit être sérieux, détermination et remise en question."

Victime d’une contracture, Vlaeminck est forfait pour samedi. Par contre, Carême effectue son retour.