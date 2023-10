Samedi, le Trail de l'Abbaye à Villers-la-Ville

La 9e édition du Trail de l’Abbaye de Villers se tiendra ce samedi 7 octobre avec un large programme qui débutera avec le départ à 8h d’un 50 km (gpx only !), juste avant, à 8 h 30, du départ du 33 km. Entre 8 h 45 et 9 h 30, place au départ libre pour les parcours de 5, 12 et 17 km et, enfin, entre 9 h 45 et 11 h, un départ libre pour les marcheurs sur les mêmes distances de 5, 12 et 17 km. Les organisateurs prévoient à midi une Kids run de 1 km.