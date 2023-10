Régionales 1 & 2 dames: Trois déplacements et un match reporté au programme des équipes du BW

C’est également un déplacement piégeux (un de plus après Belleflamme et Sprimont) qui attend la Régionale 2A des Castors Braine (au complet), en visite à Courcelles ce samedi (18 h 30). En 2022-23, l’équipe hennuyère a terminé invaincue dans l’autre série et a refusé la montée en Régionale 1. Elle a changé de coach à l’intersaison (Didier Deyonghe à la place de Jean-François Duez), perdu la meilleure joueuse de la série (Vanessa Patelli, retournée en P1 Hainaut, à l’Eclairs Pont-de-Loup) et a revu ses intentions à la baisse. Même si l’équipe et le staff carolos affirment vouloir jouer le maintien, ils ont réussi leur départ avec deux succès en autant de rencontres et ils joueront pour la première fois de la saison en championnat. Deux raisons de se méfier de cette rencontre pour les Brabançonnes (4/4) qui soufflent le chaud actuellement. À y regarder de près, ce duel a tout d’une rencontre au sommet car les deux formations sont les deux dernières invaincues de la série.