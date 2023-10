R2A Messieurs: En déplacement à Alleur, Nivelles serait-il enfin mûr pour l’export ?

Quand on connaît les problèmes à l’exportation des protégés de Karim Labidi, on mesure la difficulté de la tâche qui les attend dans la principauté. "Je n’ai pas d’explication au fait que c’est plus compliqué pour nous à l’extérieur, confiait Guillaume Hennuy après la victoire face à Ninane. Les bases sont là, mais il nous faut peut-être plus de constance et de rigueur, surtout en déplacement."

Cela sera d’autant plus indispensable pour espérer contrarier Alleur. Les Liégeois ont bien entamé leur saison, affichant trois victoires en quatre matches. Leur seul revers remonte à la journée inaugurale, dans le derby face à Liège Basket (104-103).