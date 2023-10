P1 Messieurs: Le BBC mange son pain noir, le Rebond Ottignies boit du petit-lait

Thomas Thys sait qu’il n’est jamais évident de s’imposer à la salle de l’École communale de Braine-le-Château. "Quand on était chacun en P2 et qu’on jouait le top, BLC nous avait battus. Ce n’est jamais évident chez eux. Au niveau du jeu, on a un peu le même style d’équipe. Le BBC, c’est une équipe fair-play et un coach sympa, ça augure d’un chouette derby."

Nouveau venu côté castellobrainois, Nicolas Vancabeke n’a pas encore vu jouer le Rebond mais ne partira pas dans l’inconnu: "J’ai déjà affronté Jofrey Tysiak et Jimmy Vanpee. On a regardé la répartition des points, c’est une vraie équipe où le danger peut venir de partout."

Le BBC a de solides arguments à présenter également mais il est plongé dans le doute du fait des nombreuses blessures. "On jouera sans Ronge, Neskens et Wilmus. On essaye de survivre avec ce qu’on a. Je trouve qu’on ne s’en sort pas trop mal. Ce n’est parfois pas évident aux entraînements où des jeunes du club viennent nous rejoindre et en match, ça nous oblige à être plus soudé."

La camaraderie, justement, n’est pas un vain mot à Braine-le-Château. En les voyant évoluer sous la vareuse du BBC, on a l’impression que Dupont et Vancabeke ont toujours joué là. "C’est une bande d’amis et c’est très sympa sur et en dehors du parquet", confirme le second qui s’est même transformé en scoreur attitré de l’équipe.

Un statut que Nicolas ne revendique pas: "A Braine en R2, le scoring n’a jamais été mon rôle spécifique. Il y en avait d’autres pour ça. Je suis descendu d’une catégorie et ici, j’ai plus un rôle de leader. En tout cas, les coaches Stevens et Lefever me poussent à prendre mes options. À l’UAAE, je me suis lâché et j’ai joué sans retenue. Les shoots sont rentrés. Je me sens bien dans mon jeu."

Comme ses équipiers et le staff, Nicolas Vancabeke attend le retour des blessés pour davantage se situer: "On craque physiquement à Etterbeek en prolongation, on ne joue pas bien contre le 2001. On pourrait être à 4/4 mais on est à 2/4 car on ne sait pas revenir en arrière. On peut être une grosse équipe de la série mais on ne sait pas le dire actuellement car on n’a jamais été au complet."