Ottignies a obtenu 3 étoiles au label ACFF, une première

En constante évolution depuis quelques années, l’école des jeunes a encore franchi un palier. "On a maintenant un analyste vidéo, des préparateurs physiques et mentaux, explique le principal intéressé. L’aspect mental est d’ailleurs quelque chose d’important pour le club car on veut allier qualité et bon comportement. On n’oublie d’ailleurs pas que le fair-play est au centre de notre projet et que ce sont des valeurs toujours aussi importantes pour nous."

Avec notamment de nombreux stages organisés tout au long de l’année, l’encadrement général semble de plus en plus optimal afin de permettre aux jeunes de s’épanouir de manière globale.

Le ROS est d’ailleurs victime de son succès puisqu’il vient de passer, cette saison, la barre symbolique des 500 jeunes avec pas moins de 26 équipes inscrites. Il a donc fallu quelque peu s’adapter: "On a dû rajouter trois équipes supplémentaires en cours de saison pour répondre à la demande. Pour la première année, on a d’ailleurs dû refuser des jeunes par manque de place."

Une situation que le matricule 5312 veut éviter à l’avenir en augmentant encore considérablement le nombre de jeunes: "On voudrait arriver, à terme, à avoir 800 jeunes. Cela paraît être un objectif réalisable et on voudrait mettre un focus particulier sur les filles. On en a 80 actuellement et on voudrait atteindre la barre des 200. Cette transformation devra se faire toujours en gardant en priorité cet aspect de qualité. Et pour ce faire, il faut avoir des bons formateurs et il en manque cruellement."

Le complexe, basé au Stimont, pourrait d’ailleurs faire en partie peau neuve puisque le projet d’un nouveau terrain synthétique (à la place de l’ancien) est en bonne voie. "La commune est venue faire l’éclairage et un terrain synthétique nouvelle génération d evrait bientôt voir le jour", conclut-il.