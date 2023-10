N2B Dames: Alexianne Belemans rejoint l’infirmerie à Chaumont

Après Léa Monsel et Émilie Foret, blessées en début de saison, Alexianne Belemans s’est blessée à la cheville à l’entraînement cette semaine: "On ne sait pas encore de quoi elle souffre. Au minimum, c’est une belle entorse", signale Sébastien Humblet, l’entraîneur de l’équipe chaumontoise. Les nouvelles de Léa Monsel et Émilie Foret sont bonnes. "Léa est revenue à l’entraînement, elle peut recommencer à sauter. Émilie Foret revient elle aussi tout doucement".